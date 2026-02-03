Fico sa vyjadril ku kauze Epstein: S Bannonom som sa v živote nestretol. Ak by som sa zaoberal SMS-kami, tak sa zbláznim

Dnes na tlačovej konferencii k výstavbe nájomných bytov zaznela otázka týkajúca sa aj kauzy Epstein. Premiér na to reagoval krátko a odmietavo.
Výstavba nájomných bytov
Štát obnovil poskytovanie nenávratných príspevkov pre mestá a obce, ktoré si na výstavbu nájomných bytov berú úver od Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Na utorkovej tlačovej konferencii to oznámil premiér Robert Fico (Smer-SD), podľa ktorého našli rezervu vo výške 25 miliónov eur. Samosprávy si z príspevku môžu pokryť až 40 % nákladov na výstavbu.
Vyjadrenie ku kauze Epstein
V rámci otázok zaznela otázka, či sa premiér niekedy stretol so Stevom Bannonom známym z Epstein files. Aj keď sa tlačová konferencia netýkala tejto témy, tak sa premiér Fico krátko k téme vyjadril. Povedal, že ak by sa mal zaoberať tým, čo si ľudia popíšu v SMS, tak sa definitívne zblázni. „Aj preto nemám mobil.“
Ďalej vravel, že ak chce niečo oznámiť, tak to oznámi a neskrýva sa. Povedal tiež, že sa s Bannonom v živote nestretol. Ďalej obvinil novinárov, že ich cieľ je kryť Šimečku. Vyjadril sa tiež kriticky k nedeľným politickým diskusiám
Nahlásiť chybu v článku