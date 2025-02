Fico sa rozišiel s realitou, ostala mu už len kariéra youtubera, mal by začať bojovať za slovenský priemysel, odkazuje Šimečka

Robert Fico sa prostredníctvom listu obrátil na miliardára Elona Muska. Chce od neho informácie o poskytnutých grantoch pre slovenské mimovládne organizácie či médiá. Tvrdí, že peniaze sa na Slovensku používali aj na politické ciele. Michal Šimečka si myslí, že premiér by sa mal začať zaoberať slovenským priemyslom.

„Robert Fico sa už úplne rozišiel s realitou. Namiesto vládnutia vypisuje otvorené listy, najnovšie Elonovi Muskovi. Zalieča sa mu a pýta si od neho informácie o grantoch, ktoré dostali médiá či iné organizácie na Slovensku. Neskutočná hanba,“ píše na sociálnej sieti Michal Šimečka.



Dodáva, že premiér by mal radšej začať bojovať za slovenský priemysel. „Jeho obľúbenec Trump totiž hrozí colnou vojnou, na ktorú by z celej EÚ najviac doplatilo práve Slovensko. Lenže to by chcelo od Fica skutočnú prácu. Vyjednávanie, silné spojenectvá s ďalšími krajinami v EÚ. A to už je nad jeho sily,“ informuje Šimečka. Myslí si, že Fica už nikto neberie vážne a ostala mu len kariéra youtubera.