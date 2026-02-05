Fico Kotlárovi dovolil, aby odprezentoval svoje zistenia vláde: Vraj predloží závažné dôkazy

Roland Brožkovič
TASR
Verejnosti ich chcel pôvodne predstaviť vo štvrtok.

Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár odprezentuje svoje zistenia vláde budúci týždeň. Dohodol sa na tom s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Následne zistenia predstaví verejnosti. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytol pre TASR.

„Po osobnom stretnutí s predsedom vlády sme sa dohodli, že budúci týždeň odprezentujem svoje zistenia na vláde a potom ich predstavím aj verejnosti formou tlačovej besedy v Národnej rade SR,“ uviedol Kotlár pre TASR.

Závažné dôkazy

Splnomocnenec začiatkom týždňa informoval, že požiadal premiéra o možnosť prezentovať na stredajšom (4. 2.) rokovaní vlády závažné dôkazy, ktoré sa podľa jeho slov dlhodobo utajujú. Verejnosti ich chcel predstaviť vo štvrtok.

