Fico chce zrušiť nedeľné diskusie: Vraj kvalita nezodpovedá tomu, čo by si ľudia na Slovensku zaslúžili

Premiér SR Robert Fico (Smer-SD) je pripravený podpísať dohodu so všetkými predsedami politických strán k zrušeniu nedeľných politických diskusných relácií.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Kvalita pripravenosti moderátorov a obsah diskusií podľa Fica nezodpovedá tomu, čo by si ľudia na Slovensku z hľadiska politickej diskusie zaslúžili. Predseda vlády to vyhlásil v nedeľu na tlačovej konferencii.

Podľa Fica radšej cez týždeň

„Domnievam sa, že nedeľa by mala byť naozaj dňom pokoja. Keby sme sa na tom dohodli, politické diskusie by pokojne mohli prebiehať počas týždňa. Prečo by relácia, ktorá sa volá O 5 minút 12, nemohla byť O 5 minút 8? Mohla by byť v pondelok večer na STVR 2. Markíza, JOJ-ka, všetci ostatní, TA3 – po večeroch si môžete robiť televízne diskusie. Ale stav, v akom je spoločnosť, podľa môjho názoru neumožňuje, aby sme pokračovali v takej agresivite, ktorú vnímame, aj počas nedele,“ uviedol Fico.

Ozrejmil, že má záujem ďalej pokračovať v organizovaní nedeľných tlačových konferencií. „Mám na to svoje vlastné dôvody. Pretože či sedím alebo nesedím v diskusnej relácii, tak vždy je moje meno 100-krát spomínané a kritizované,“ podotkol premiér.