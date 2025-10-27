Farba týchto Vianoc vás prekvapí. Spája v sebe teplo a nadčasovosť, poteší najmä milovníkov neutrálnych tónov

Vianoce sa pomaly blížia a spolu s nimi prichádzajú aj nové nápady, ako spríjemniť svoj domov či osviežiť sviatočnú výzdobu. Ak sledujete, čo bude túto sezónu skutočne „in“, prinášame inšpiráciu, ktorá spája teplo, eleganciu a nádych nostalgie.
Ako uvádza portál St. Nick’s, spoločnosť Pantone zvolila tento odtieň pre jeho univerzálnosť a schopnosť spájať moderné prvky s nostalgiou minulosti. Mocha Mousse vyjadruje návrat k prírodným tónom a autentickým materiálom, ktoré v interiéri vytvárajú vyváženú a upokojujúcu atmosféru.
Farba, ktorá prináša pokoj a stabilitu
Odborníci hovoria, že jemné hnedé odtiene, medzi ktoré patrí aj Mocha Mousse, prinášajú do priestoru pocit pokoja a rovnováhy. Sú dostatočne univerzálne, aby ladili s rôznymi štýlmi, no pritom majú vlastnú osobnosť.
V interiéri pôsobia teplo, útulne a zároveň čisto a moderne. Skvelo sa dopĺňajú s krémovou bielou, tmavozelenou či jemne zlatou – spolu vytvárajú harmonický a elegantný celok s jemným nádychom vintage.
