Fanúšikovia smútia: Herec zo seriálov Špina Baltimoru a Sopranovci prehral boj so zákernou chorobou

Vo veku 84 rokov zomrel herec Charley Scalies, ktorý sa do pamäti divákov zapísal úlohami v kultových seriáloch Špina Baltimoru ( The Wire) a Sopranovci (The Sopranos).

Smutnú správu potvrdila jeho dcéra Anne Marie Scalies a informoval o nej Hollywood Reporter. Uviedla, že jej otec skonal po dlhom boji s Alzheimerovou chorobou vo štvrtok v opatrovateľskom zariadení v americkom meste Phoenixville.

V Špine Baltimoru stvárnil dôležitú postavu odborára

Scalies sa objavil vo všetkých dvanástich epizódach druhej série úspešného seriálu Špina Baltimoru, kde hral Thomasa „Horsefacea“ Pakusu. Jeho postava bola lojálnym členom odborového zväzu v prístave v Baltimore, ktorý zostal verný skorumpovanému šéfovi Frankovi Sobotkovi. „Ako všetky postavy, ktoré som hral, aj Horseface žije vo mne. Vždy ho vyvolám, keď ho potrebujem,“ povedal Scalies v roku 2019.

‘Sopranos,’ ‘Wire’ actor Charley Scalies — best known as ‘Horseface’ on HBO crime drama — dead at 84 https://t.co/2Q63PTbXug pic.twitter.com/gxZt8XSZRZ — New York Post (@nypost) May 4, 2025

Do Sopranovcov priniesol silný moment

O rok neskôr sa opäť objavil na obrazovkách HBO, tentoraz v Sopranovcoch. V piatej sérii v epizóde Test v sne stvárnil trénera Molinara, ktorý sa v snovej sekvencii prihovára hlavnému hrdinovi Tonymu Sopranovi. Kritizoval ho za to, že namiesto čestného života si zvolil cestu zločinu.

Objavil sa aj vo filmoch a v ďalších známych seriáloch

Okrem televíznych hitov si Scalies zahral aj vo viacerých filmoch. Účinkoval v snímkach Stav núdze (1995), Dve mince (s Al Pacinom), v kultovom 12 opíc (1995) režiséra Terryho Gilliama, či v romantickej komédii Jersey Girl (2004). Na televíznych obrazovkách sa objavil aj v seriáloch Zákon a poriadok, Zákon a poriadok: Útvar pre zvláštne obete či Nevyriešené prípady. Napísal aj scenár k filmu Chce to gule, ktorý bol inšpirovaný spomienkami na otcovu biliardovú herňu.

Rodina bola preňho všetkým

Scalies bol ženatý so svojou manželkou Angeline celých 62 rokov. Spolu vychovali päť detí a mali niekoľko vnúčat. „Jeho najmilovanejším publikom však vždy bola rodina pri spoločnom stole,“ uviedli pozostalí.