Fanúšikovia Dunaja sa dočkali: Markíza chystá veľké odhalenia v špeciálnej epizóde. Poznáme dátum, kedy ju uvidíte

Hoci počas sviatočných dní 1. a 8. mája neodvysielala TV Markíza nové epizódy obľúbeného seriálu Dunaj, k vašim službám, fanúšikov rozhodne o nič neukrátila. Pripravila pre nich exkluzívne prekvapenie – mimoriadnu špeciálnu epizódu s názvom Dunaj, k vašim službám: Príbeh, ktorý ožil, ktorá ponúkne jedinečný pohľad do zákulisia jednej z najväčších televíznych produkcií posledných rokov. Prezradíme vám, kedy sa na ňu môžete tešiť.

„Dunaj nie je len seriál – je to srdcová záležitosť pre každého jedného z nás, ktorí ho tvoríme. Za jeho úspechom stojí obrovské nasadenie, vášeň a láska k remeslu, ktorú cítiť v každej jednej scéne. Chceli sme preto divákom umožniť nahliadnuť do zákulisia a ukázať im, ako tento svet vzniká – od prvých nápadov, cez stavbu kulís až po každodennú prácu ľudí, ktorí Dunaj robia s obrovským nadšením a láskou. Je to naša pocta všetkým fantastickým tvorcom, ale aj poďakovanie fanúšikom, ktorí sú s nami už desať sérií a pre ktorých túto krásnu prácu robíme,“ uviedla v tlačovej správe Alexandra Dubovská, riaditeľka Centra výroby skupiny Markíza.

Od myšlienky po realitu – ako vzniká Dunaj

Špeciálna epizóda prevedie divákov cestou, ktorou prešiel tento výnimočný seriál – od úplného začiatku až po súčasnú podobu. Herci a tvorcovia prezradia, ako prebiehali prvé kastingy, ako sa staval obrovský ateliér s rozlohou viac než 2 000 metrov štvorcových, ako vznikali kostýmy, masky či pamätné scény a aké to bolo, keď sa herečky po prvý raz videli v zrkadle v podobe postáv z 30. rokov minulého storočia. Porozprávajú tiež o svojich osobných zážitkoch z natáčania, aj o tom, aké výzvy prináša práca na takejto veľkolepej dobovej produkcii.

Byty, obchodný dom a… prvá posteľná scéna