Európska únia podpísala s Islandom obrannú dohodu: Ide o dôležitý míľnik

Európska únia a Island v stredu podpísali obrannú dohodu. Cieľom dohody je posilniť bezpečnostnú spoluprácu, a to najmä v Arktíde, ktorá nadobúda čoraz väčší strategický význam v dôsledku topenia morského ľadu vplyvom globálneho otepľovania. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V súčasnom nestabilnom bezpečnostnom kontexte predstavuje tento dôležitý míľnik pre EÚ a Island impulz pre ich už hlboké vzťahy,“ uviedla 27-členná Únia vo vyhlásení. Dohodu v Bruseli podpísali šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová a islandská ministerka zahraničných vecí Thorgerdur Katrín Gunnarsdóttir. Ide o poslednú z radu zmlúv, ktoré Brusel nedávno uzavrel s krajinami ako Kanada, Británia či India.
Island momentálne má prístup k jednotnému trhu EÚ ako člen Európskeho hospodárskeho priestoru – zóny voľného obchodu, ktorá zahŕňa aj Švajčiarsko a Nórsko. Islandská vláda navrhla, aby sa 29. augusta konalo referendum o obnovení rokovaní o členstve v EÚ. Tieto rokovania boli pozastavené v roku 2015. Keďže Island nemá vlastnú armádu, jeho obranu v súčasnosti zabezpečujú Spojené štáty a NATO.
Nahlásiť chybu v článku