Európska únia je na tom zle: Máme obrovský dlh, to však zďaleka nie je jediný problém, tvrdí NKÚ

Ilustračná foto: TASR - Michal Svítok

Roland Brožkovič
SITA
Kým pred pandémiou COVID-19 dosahoval dlh Únie približne 52 miliárd eur, dnes je to už viac než 578 miliárd eur.

Európska únia podľa predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Ľubomíra Andrassyho čelí vážnej strate tempa aj konkurencieschopnosti voči zvyšku sveta. Ako upozorňuje, Únia sa dostala do situácie, keď žije na úkor budúcich generácií a jej hospodárska dynamika je oslabená neefektívnym využívaním finančných zdrojov.

Andrassy to uviedol po stretnutí so slovenskou členkou Európskeho dvora audítorov Katarínou Kaszasovou. Podľa Andrassyho EÚ smeruje k historicky vysokému zadlženiu. Kým pred pandémiou COVID-19 dosahoval dlh únie približne 52 miliárd eur, dnes je to už viac než 578 miliárd eur.

Budúcnosť nevyzerá ružovo

Ak sa trend nezmení, do roku 2027 by mohla európska dlhová záťaž narásť až na 900 miliárd eur. Od roku 2028 bude Únia musieť podľa Andrassyho každoročne vyčleniť okolo 40 miliárd eur na splácanie záväzkov, ktoré vznikli najmä počas krízových rokov. Najvyšší kontrolór zároveň upozornil, že pôvodný cieľ spoločnej európskej politiky, a to podpora rozvoja, inovácií a súdržnosti, sa z eurofondov často vytráca.

Ilustračná foto : TASR – Jaroslav Novák

Dotačné mechanizmy označil za netransparentné a zle cielené, pretože podľa neho slúžia skôr na administratívne spracovanie financií než na posilňovanie ekonomického rastu. „Nie sú používané na to podstatné, prečo majú byť využité, a to sú inovácie, rozvoj a podpora tých projektov, ktoré prispievajú k rastu,“ skonštatoval.

Kriticky sa vyjadril aj k samotnému plánu obnovy, ktorý mal byť jedným z hlavných nástrojov modernizácie európskych ekonomík. Podľa Andrassyho bude veľmi ťažké objektívne vyhodnotiť, či sa podarilo dosiahnuť jeho deklarovaný cieľ. Teda zvýšenie konkurencieschopnosti. Pripomenul pritom, že členské štáty, vrátane Slovenska, budú tieto zdroje musieť postupne splácať od roku 2028 až do roku 2058.

Slovensko má z celkového balíka plánu obnovy vo výške vyše 700 miliárd eur pridelených približne šesť miliárd eur. Andrassy však varuje, že prínos týchto peňazí nemožno merať len číslami o čerpaní. „Na prvom mieste musí byť kvalita, transparentnosť a efektívnosť vynaložených prostriedkov. Nestačí hovoriť o percentách čerpania, ak nevieme, čo konkrétne priniesli,“ zdôraznil predseda NKÚ.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Sadli si za jeden stôl: Predsedovia PS, SaS, KDH a Demokratov sa stretli na obede,…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštneMamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze: Podľa ľudí je to ako krmivo pre psa, jej manžel sa správa zvláštne
Navštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú príroduNavštívili sme nádhernú dolinu a strašidelný hrad úplne zadarmo: Nájdete tu aj jaskyňu a priam dokonalú jesennú prírodu
Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuliBoli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože. O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli
Jedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenieJedol psie žrádlo, celý čas bol nahý: Táto reality šou prekonala rekordy, milióny ľudí sledovali mučenie
Herci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výberHerci, ktorí boli počas natáčania Harryho Pottera vymenení: Niekedy to bolo fiasko, inokedy tvorcovia nemali na výber
Terapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliekTerapia červeným svetlom nie je zázračná, tvrdí odborníčka: Vedeckých dôkazov je málo a chýbajú, nie je to všeliek
ANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v HimalájachANKETA: Nepáči sa mi to, malo by sa to odstrániť. Slovákov sme sa opýtali, čo si myslia o Separovom sprejovaní v Himalájach
Komikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviamiKomikov sme sa spýtali, čo hovoria na novú maximálnu rýchlosť chodcov 6 km/h: Budeme ju merať dvoma pohlaviami
Káva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nožeKáva za 3,60 eura nám udrela do nosa a nevoňala: Boli sme v novom podniku, ktorý otvorili majitelia reštaurácie z Na nože
Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?Prirovnávajú ju ku Kate Middleton, takto ju mal Putin žiadať o ruku: Kto je Alina Kabajevová, údajná nová cárovná v Kremli?
Ste tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieťSte tu za hodinu, najete sa od 5 eur: O tomto európskom klenote ste možno nikdy nepočuli, musíte ho vidieť
Detské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalíDetské nosové vakcíny proti chrípke boli fuč za pár hodín. Vieme, kedy príde posledná dávka, niektorí rodičia sú zúfalí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac