Európska komisia chce uvaliť tvrdé sankcie na Izrael: Dôvodom je humanitárna situácia v Gaze

Aktuálna správa
Roland Brožkovič
Izraelsko-palestínsky konflikt
Plán cieliť opatrenia na obchod s Izraelom oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová ešte minulý týždeň.

Európska komisia v stredu navrhla rozsiahly balík opatrení proti Izraelu pre jeho pokračujúcu vojnu v Pásme Gazy. Jeho súčasťou je pozastavenie niektorých ustanovení v oblasti voľného obchodu alebo uvalenie sankcií na vybrané osoby, píše TASR podľa správ agentúr AFP, DPA a Reuters a magazínu Politico.

Navrhované opatrenia musia schváliť členské krajiny. EÚ by v takom prípade zaviedla clá na dovoz tovaru z Izraela v hodnote približne 5,8 miliardy eur a pozastavila by asi 20 miliónov eur priamej podpory určenej na rôzne izraelské projekty. Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová navrhla uvaliť sankcie na izraelských krajne pravicových ministrov Becalela Smotriča a Itamara Ben Gvira, tiež na násilných izraelských osadníkov a členov militantného hnutia Hamas.

Viac z témy Izraelsko-palestínsky konflikt:
1.
Viac než 25-tisíc detí v pásme Gazy trpí podvýživou, potvrdili orgány OSN
2.
Írsky prezident hovorí o bezprecedentnom kroku: Izrael a jeho podporovatelia nemajú podľa neho v OSN čo robiť
3.
Sme svedkami vojnového zločinu za vojnovým zločinom: OSN tvrdí, že v Gaze pribúdajú dôkazy o genocíde a žiada koniec masakra
Zobraziť všetky články (97)

Nechcú trestať Izrael

„Chcem to povedať úplne jasne. Cieľom nie je potrestať Izrael. Cieľom je zlepšiť humanitárnu situáciu v Gaze. Vojna sa musí skončiť. Utrpenie sa musí zastaviť a všetci rukojemníci musia byť prepustení,“ vyhlásila Kallasová na tlačovej konferencii.

Plán cieliť opatrenia na obchod s Izraelom oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová ešte minulý týždeň. V prejave o stave Únie pred europoslancami v Štrasburgu však pripustila, že v Rade EÚ bude náročné nájsť väčšinu na podporu tohto kroku.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Už je jasné, ktoré domácnosti dostanú energopomoc: To, či majú Slováci nárok, zistia elektronicky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Korčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očareníKorčuľovali sme sa po trase, po ktorej kedysi premávali vojenské transporty: Spája Slovensko s Poľskom. Ostali sme očarení
S Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozíS Kukaj.to sa deje čosi čudné: Slováci tu sledujú pirátske filmy, teraz od nich pýta 1 euro. Expert varuje, čo vám hrozí
Nechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkomNechal zmiznúť Sochu slobody, zamotaný v reťaziach sa takmer utopil. David Copperfield je mág s miliardovým majetkom
Anna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zloAnna zarába mesačne desiatky tisíc, má byť milionárkou: Na OnlyFans ukáže za 26 eur prsia, upozorňuje na ruské zlo
Upravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vecUpravili sme si auto a vyskúšali 3 dni cestovať s 0 eurami na ubytovanie: Takto to urobíte aj vy, pozor na jednu vec
Mao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovaliMao Ce-tung: Zapríčinil najhorší hladomor sveta, na svedomí má až 80 miliónov životov. Napriek tomu ho ľudia ospevovali
Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €Boli sme sa najesť v pube z Na nože. Vítek pracuje v Japonsku, kde si krásny dom kúpite za 10 000 €
Nela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandardNela robí sezónnu prácu 6 mesiacov v roku: Na Islande si zarobím za 12 týždňov cez 20-tisíc eur, no je to nadštandard
23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode23 rokov netušila, že je unesená: Keď ju ukradli, mala iba 19 dní, svoj únos vyriešila sama vďaka náhode
Mal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojmeMal 15 rokov a zaplatil za sex, chýbali mu peniaze, vystrájal aj s mužmi: Dôvod, prečo Charlie Sheen prestal piť, vás dojme
Škót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobnéŠkót Ross si zobral Slovenku za manželku: Najlepšie sú čerstvé rožky a borovička. Platy u nás sú oproti Slovensku dvojnásobné
Premohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vypariliPremohli teroristov, no život si nezachránili. Pasažieri letu 93 z 11. septembra sa pri náraze doslova vyparili

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Zobraziť viac