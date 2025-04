Europoslankyňa Laššáková mala prezentáciu v Lučenci: Opäť hovorila o odchode z EÚ. Ódor sa pýta, ako to teda je

Ak ste mali pocit, že debata o vystúpení Slovenska z Európskej únie utíchla, nie je to tak. Zdá sa, že niektorí politici to musia stále pripomínať ako možnosť do budúcna.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Člen strany Smer-SD a poslanec Národnej rady Tibor Gašpar v januárovom vysielaní STVR pripustil, že Slovensko môže v budúcnosti zvážiť vystúpenie z Európskej únie a NATO. Momentálne to nie je prioritou, no zdôraznil, že tieto organizácie sa v priebehu času menia. Na vyhlásenie zareagoval prezident aj opozícia.

„Smer nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z EÚ ani z NATO, ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase, menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali, a preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ,“ povedal Gašpar v Správach STVR.

V reakcii na vyhlásenie podpredsedu parlamentu okamžite reagoval aj prezident Peter Pellegrini. Na sociálnej sieti zverejnil časť z memoranda o zahraničnej politike, ktoré podpísali traja najvyšší ústavní činitelia. Strana Hlas-SD odmieta akúkoľvek diskusiu o možnom vystúpení Slovenska z Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO). Progresívne Slovensko vyhlásilo, že to nepripustí. KDH považovalo výrok podpredsedu Národnej rady SR Tibora Gašpara o možnom vystúpení z EÚ a NATO za dôkaz rozpadu vládnej koalície.

Teraz europoslankyňa za Smer opäť vytiahla tému odchodu z EÚ. O jej počínaní informoval bývalý premiér počas úradníckej vlády, Ľudovít Ódor.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ľudovít Ódor (@ludovitodor)

Judita Laššáková na prednáške v Lučenci hovorila o odchode z EÚ a v prezentácii mala časť s textom. „Odchod z Únie. Ak chceme odísť, musíme vedieť, ako a čo funguje, aby sme vedeli, čo si vyjednať pri odchode.“

„Viacerí účastníci nedávnych verejných prednášok europoslankyne Laššákovej zostali zhrození. Okrem strašenia a dezinformácií o EÚ na nich otvorene hovorí o tom, že Slovensko by malo vystúpiť z EÚ. Nie či, ale ako. Vládna europoslankyňa. Premiér Fico, pýtam sa – tak ako je to? Naozaj nechcete vystupovať z Únie?“ pýta sa v statuse Ódor.

S otázkami sme europoslankyňu Laššákovú oslovili. Článok budeme aktualizovať o jej prípadné vyjadrenie.