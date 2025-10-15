EÚ sa nedohodla na ďalších sankciách voči Rusku: Slovensko a Rakúsko trvajú na vlastných podmienkach

Stáli predstavitelia členských štátov pri Európskej únii sa v stredu nedohodli na 19. balíku sankcií proti Rusku. Podľa televízie Euronews ho blokujú Slovensko a Rakúsko, informuje TASR.
Navrhovaný balík, o ktorom sa rokuje už takmer mesiac, sa zameriava na ruský skvapalnený zemný plyn (LNG), ropnú infraštruktúru, takzvanú tieňovú flotilu tankerov a kryptomenové platformy, ako aj na pohyb ruských diplomatov v rámci EÚ.
Fico podmienil sankcie riešením problémov v EÚ
Po niekoľkých týždňoch rokovaní sa podarilo dohodnúť technické a právne detaily sankcií, uviedli pre Euronews nemenovaní diplomati s tým, že v stredu sa očakávalo na schôdzke stálych predstaviteľov dosiahnutie konečnej dohody na balíku. Slovensko a Rakúsko, každé z iných dôvodov, však dohodu zablokovali.
Euronews dáva stredajší postoj Slovenska na schôdzke veľvyslancov do súvisu s telefonátom slovenského premiéra Roberta Fica s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, o ktorom šéf slovenskej vlády informoval v stredu popoludní.
„Opakovane som Antóniovi Costovi pripomenul, že nemám záujem zaoberať sa sankčnými balíkmi proti Rusku, kým nebudem vidieť v záveroch summitu ER politické pokyny pre Európsku komisiu, ako sa vysporiadať s krízou automobilového priemyslu a vysokými cenami energií, kvôli ktorým sa európska ekonomika stáva absolútne nekonkurencieschopná,“ spresnil premiér Fico.
„Odmietam, aby sme takéto vážne témy ‚vybavili‘ v záveroch ER všeobecnými frázami, kým pomoci Ukrajine a podpore vojny venovali detailné rozhodnutia a postoje. Oznámil som Antóniovi Costovi, že vo veci automobilového priemyslu a cien energií predložíme za vládu SR podstatne konkrétnejšie návrhy, ako sú tie, ktoré dnes môžeme vidieť v návrhu záverov,“ dodal Fico.
Rakúsko podporuje Ukrajinu, no bráni aj svoje firmy
Ako pokračuje Euronews, popri Slovensku sa proti sankčnému balíku postavilo aj Rakúsko, ktoré žiada rozmrazenie aktív ruskej spoločnosti Rasperia Trading, aby mohla zaplatiť odškodné vo výške 2,1 miliardy eur rakúskej banke Raiffeisen Bank International (RBI) po prehratom súdnom procese v Moskve zo začiatku tohto roka.
Podľa Euronews sa však členské štáty obávajú, že ak by Únia vyhovela požiadavke Rakúska, mohlo by to otvoriť Pandorinu skrinku a začali by sa podobné žiadosti množiť. Nie je teda jasné, či Viedeň túto vec pretlačí až na budúcotýždňový summit EÚ.
Rakúske ministerstvo zahraničných vecí zdôraznilo, že naďalej podporuje Ukrajinu a tiež sankčný režim voči Rusku, avšak chce chrániť aj záujmy svojich firiem. V tomto prípade by sankcie pomohli vyhnúť sa ruskej firme v zaplatení odškodného, upozornilo rakúske ministerstvo.
Nahlásiť chybu v článku