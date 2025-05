EÚ pritvrdzuje, nervozita sa stupňuje: Schválili nový balík sankcií proti Rusku. Dotkne sa lodí či hybridných hrozieb

Ministri zahraničných vecí krajín EÚ v utorok schválili 17. balík sankcií proti Rusku. Cielia na takmer 200 plavidiel, ktoré sú podľa Bruselu súčasťou takzvanej ruskej tieňovej flotily. Nové opatrenia sa týkajú aj hybridných hrozieb a ľudských práv, oznámila na sociálnej sieti X šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová, informuje TASR.

The EU has approved its 17th sanctions package against Russia, targeting nearly 200 shadow fleet ships.

New measures also address hybrid threats and human rights.

More sanctions on Russia are in the works.

The longer Russia wages war, the tougher our response.

