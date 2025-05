Čech odišiel do Ruska a vstúpil tam do armády: Teraz chce pomoc úradov, môže to však byť problém

Znie to ako scenár z politického trileru, no ide o realitu. Český občan odcestoval do Ruska, vstúpil do tamojšej armády a v súčasnosti žiada o pomoc české úrady. Ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že situáciu rieši a upozorňuje na vážne dôsledky podobných rozhodnutí.

Na prípad, ktorý sa odohral u našich susedov, upozornil portál CNN Prima News, ktorý zverejnil vyjadrenie hovorcu rezortu diplomacie Daniela Drakea. Podľa neho ide o ďalší dôvod, prečo ministerstvo opakovane a dôrazne vyzýva občanov, aby sa vyhli cestám do Ruska a tí, ktorí tam ešte sú, aby krajinu okamžite opustili. Ako dodal, možnosti českých úradov pomáhať svojim občanom v Rusku sú mimoriadne obmedzené.

❗️OPAKOVÁNÍ MATKA MOUDROSTI MZV ČR důrazně varuje před cestami do Ruska a vyzývá české občany k opuštění země. Bezpečnostní situace je napjatá, naše ambasáda má omezené možnosti poskytovat pomoc a ochranu. pic.twitter.com/o19v22hSPo — Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) May 20, 2025

Slúžiť v cudzej armáde môžu Česi len s výnimkou

Zákony v Českej republike neumožňujú občanom vstupovať do cudzích ozbrojených síl bez povolenia. Výnimku môže udeliť iba prezident republiky, a to najmä v prípadoch, keď ide o obranu spojeneckého štátu alebo podporu kolektívnej obrany.

V novembri hovorca prezidenta Filip Platoš uviedol, že prezident Petr Pavel schválil približne šesťdesiat žiadostí o povolenie vstupu do ukrajinskej armády. Všetky výnimky boli udelené so súhlasom príslušných ministerstiev.

Rusko ako výnimočný prípad

Vstup do ruskej armády však predstavuje mimoriadne citlivú tému. Rusko je agresorom vo vojne na Ukrajine a pôsobenie občana krajiny EÚ v jeho armáde je vnímané ako bezpečnostné aj politické riziko. Podľa platných zákonov môže občanovi, ktorý vstúpi do cudzej armády bez výnimky, hroziť trestné stíhanie.

V prípade ukrajinskej armády existuje možnosť požiadať o tzv. abolíciu, teda zastavenie trestného stíhania. Tú však musí okrem prezidenta podpísať aj predseda vlády. Pri Rusku je však situácia iná a štát môže mať oveľa tvrdší postoj.

Ministerstvo upozorňuje na limity pomoci

Daniel Drake zdôraznil, že česká ambasáda v Rusku má veľmi obmedzené možnosti poskytovať konzulárnu pomoc. Aktuálny prípad je podľa neho dôkazom, že ide o reálne riziko, nielen o teoretické varovanie. Ministerstvo bude v tejto veci postupovať v súlade s českou legislatívou a Viedenským dohovorom o konzulárnych stykoch, no zdôrazňuje, že občania nesú plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia.