Elon Musk má v tom jasno: Miliardár naznačil, kto môže prevziať Biely dom po Trumpovi

Poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa a najbohatší muž sveta Elon Musk v piatok uviedol, že viceprezident J. D. Vance bude jedného dňa nasledovať stopy svojho šéfa ako „budúci prezident“.

Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP. „Najlepší viceprezident a náš budúci prezident,“ napísal Musk na sociálnej sieti X. Miliardár Vancea rovnako nazval už počas Trumpovej kampane. Vtedy však napísal „dúfajme, že náš budúci prezident“. Muska prezident Trump poveril úlohou nájsť spôsoby, akými by administratíva mohla ušetriť na vládnych výdavkoch a spravila tak svoje vládnutie efektívnejšie.

Slúžiť na to má aj nový Úrad pre efektivitu štátnej správy (DOGE), ktorému Musk predsedá. Napriek miliardárovej pozícii označovanej ako „špeciálny vládny zamestnanec“ alebo „poradca prezidenta“ je Musk podľa agentúry AFP po boku Trumpa viditeľný častejšie ako Vance.

Best VP ever and our future President

— Elon Musk (@elonmusk) February 28, 2025