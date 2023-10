Ed Sheeran si vykopal vlastný hrob na dvore svojho domu. V dojímavom rozhovore vysvetlil, prečo to urobil

Spevák má len 32 rokov, no už teraz intenzívne uvažuje nad svojou smrťou. Priznal, že vybral už aj miesto svojho posledného odpočinku nielen sebe, ale aj svojej rodine. Na svojom pozemku dal dokonca vybudovať aj kaplnku.

Fanúšikovia Eda Sheerana sa nemusia obávať, nechystá sa predčasne skoncovať so životom. Napriek tomu ale priznal, že si už vybral miesto svojho posledného odpočinku. Ako píše The Independent, vyjadril sa, že chce byť pripravený na čas, keď nastanú jeho posledné chvíle. V rozhovore pre GQ priznal, že si nielen vykopal svoj vlastný hrob, ale na svojom pozemku dal postaviť aj kaplnku.

Spevák sa v rozhovore vyjadril, že nápad vznikol preto, lebo túži po tom, aby boli pozostatky jeho rodiny po spopolnení uložené na jednom mieste. Vysvetlil, že keď nastane jeho posledný deň, miesto na jeho posledný odpočinok je pripravené presne tam, kde ho chce mať. „Ľudia si myslia, že je to naozaj divné a morbídne, ale mal som priateľov, ktorí zomreli bez závetu a nikto nevedel, čo robiť,“ vyjadril sa Sheeran.

This week on #GQHYPE: @edsheeran knows the one song you’ll remember him for https://t.co/CnAddystYS pic.twitter.com/7I8kNCbI0h

— GQ Magazine (@GQMagazine) October 4, 2023