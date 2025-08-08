Dvojičky, chaos aj pomoc rodiny. Bibiána Bardy prehovorila o živote mimo dokonalých fotiek

Foto: Instagram (bibianabardy)

Frederika Lyžičiar
Ukázala realitu, ktorá sa skrýva za krásnymi fotografiami.

Bibiána aktuálne trávi leto doma na východnom Slovensku. Obklopená prírodou a blízkymi načerpáva energiu, užíva si jednoduché chvíle s rodinou a nachádza pokoj ďaleko od ruchu mesta.

Na svojom profile na Instagrame zverejnila sériu fotiek, v ktorých ukázala letnú atmosféru u rodičov na východnom Slovensku. V príspevku vysvetlila, že za dokonalými fotografiami sa často skrýva úplne obyčajná realita – pomoc rodiny, únava, nedostatok času. Jej cieľom nie je klamať či vytvárať ilúzie, ale zaznamenať to pekné, na čo chce s odstupom času spomínať.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Bibiána Bardy (@bibianabardy)

Pri zemi a s pokorou

Bibiána Bardy si získala sympatie mnohých fanúšikov tým, ako otvorene prehovorila o tom, že za každou tip-top fotkou sa často skrýva tím pomocných rúk. Aktuálne trávi čas doma na východnom Slovensku, kde jej so starostlivosťou o deti a domácnosť pomáhajú mama, sestra aj stará mama.

V úvode svojho príspevku napísala jednoduché motto: „Little Things Mean A Lot“, čo v preklade značí „Malé veci znamenajú veľa“, ktorým naznačila, že najviac jej v živote záleží práve na tých obyčajných, každodenných momentoch. Vzápätí otvorene priznala: „Ak sa niekde dočítate, že varím a stíham, zvládam a všetko je len tip-top, nevarím, lebo nestíham. Som u rodičov, doma na východe. Pomáha celá rodina. Moja mamka, sestra, starká.“

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Bibiána Bardy (@bibianabardy)


Nie je sa čo čudovať – herečka má totižto za sebou intenzívne obdobie. Koncom minulého roka sa im totiž narodili dvojičky, ktoré rozšírili ich rodinu. Okrem nich majú s Adamom Bárdym aj staršieho synčeka, ktorý prišiel na svet v roku 2021. Nie div, že každá pomocná ruka je v tomto období na nezaplatenie.

Aj napriek tomu, že ide o intímne zákulisie jej života, rozhodla sa podeliť o kúsok tejto reality, aby ukázala, že za krásnymi momentkami sa skrýva skutočný život – taký, aký pozná mnoho ľudí.

Fotografie, ktoré chceme ukazovať

