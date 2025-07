Druhý najbohatší Slovák začínal predajom džúsov. Boli sme sa kúpať zadarmo v našej najkrajšej nádrži

Aj počas tohto týždňa vám naši redaktori priniesli množstvo obsahu, ktorý stojí za prečítanie. Prečítajte si o Viktórii, ktorá žije v Japonsku, zablúďte na najkrajšie chorvátske pláže a určite si prečítajte aj článok o športovom areáli duchov v Bratislave. To všetko a ešte viac nájdete v našej PREMIUM sekcii.

Luxusne sa tu okúpete len na skok od Slovenska

Mnoho ľudí počas leta vyskúša kúpaliská na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozreli sme sa na tie, ktoré nájdete v Maďarsku, avšak blízko zo Slovenska. Našli sme také, kde je kúpanie pomerne lacné ešte aj dnes, ale aj také, ktoré sa chváli tou najlepšou liečivou vodou. Mnohé z nich núkajú zľavnené rodinné vstupy, ale aj saunové svety či ďalšie zaujímavosti.

Jedno z kúpalísk je označované za skutočný maďarský klenot. Rekonštrukcia bola dokončená v roku 2023 a stála viac ako 60,6 milióna eur, čo z nej činí najväčšiu investíciu do kúpaliska v Maďarsku vôbec. Komplex s morskou tematikou mal byť údajne prvým na svete, ktorému sa malo podariť získať 7-hviezdičkové hodnotenie.

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si náš článok tu: Okúpete sa tu už od 6 eur: Našli sme najlacnejšie, ale aj najlepšie kúpaliská v Maďarsku, len na skok od hranice

Od smrti Amy Winehouse prešlo už 14 rokov

Hudobný svet si v týchto dňoch pripomínal smutné výročie smrti ikonickej speváčky Amy Winehouse. Jej talent obdivovali aj tí najúspešnejší muzikanti, ktorí hudobnú scénu dobýjali roky predtým, než sa na nej objavila ona. Mnohí jej predpovedali hviezdnu budúcnosť a veľkolepú kariéru. Tú napokon aj dosiahla, trvala však veľmi krátko. Príbeh a tragický koniec Amy Winehouse nepochybne pozná každý milovník hudby, a to napriek tomu, že jej piesne nepatrili ku klasickým žánrom, ktoré by boli vyhľadávané.

Jej výnimočný hlas však zaujal viaceré svetové médiá a tie najväčšie hity z jej tvorby zarezonovali aj v playlistoch slovenských rádií. Keď sa spomenie skladba Rehab, určite vám okamžite zaznie v hlave. A ktovie, koľko piesní by ešte v našich ušiach rezonovalo, keby sa jej vlastná sláva nestala prekliatím.

Ako tragicky sa jej príbeh skončil a čo mu predchádzalo, si môžete prečítať v našom článku: Bila každého, kto prešiel okolo, drogy brala aj na verejnosti: Amy Winehouse napokon zabili 2 fľaše vodky

Čo stálo za úpadkom lietadiel Concorde?

Kým v dnešnej dobe sa berie lietanie ako niečo bežné a už len ťažko nájdete ľudí, ktorí v živote nikam neleteli, v minulosti to bolo niečo nepredstaviteľné. Túžba ovládnuť oblohu tu však bola vždy. Prvý úspešný pokus môžeme datovať do roku 1783, keď sa balón bratov Montgolfierovcov, vtedy len so zvieracou posádkou, odlepil od zeme. Pri prenesení sa do roku 1903 musíme spomenúť prvý veľký krok v letectve bratov Wrightovcov, ktorých lietadlo sa dokázalo vzniesť zo zeme a Wilburovi Wrightovi sa podarilo letieť bez jednej sekundy až minútu, pričom zdolal vtedy závratných 279 metrov.

Najväčší rozmach zažil letecký priemysel počas prvej a druhej svetovej vojny, kedy v priebehu niekoľkých desiatok rokov urobili obrovský skok dopredu. Od 70. rokov bol kráľom oblohy Concorde, ktorý sa stále považuje za jedinečný.

Prečo sa jeho sláva skončila a čo tomu predchádzalo, si môžete prečítať v našom článku: Lietadlá Concorde: Vyrobili ich len 20, do Ameriky zaleteli za 3 hodiny. Ich slávu zničila náhoda

Zuzana predáva byty v Egypte

Kto by nechcel apartmán priamo pri mori? Len si predstavte tú idylku a pocit nikdy nekončiacej letnej dovolenky. Ďalších zas láka táto predstava z investičného hľadiska. Slovenka Zuzana, ktorá žije v Egypte nastálo už dva roky, v krajine faraónov pracuje ako realitná maklérka a venuje sa predaju nehnuteľností.

Môžete tu vlastniť nehnuteľnosť aj s nižším rozpočtom. Cena bytov začína na sume 20-tisíc €, investovaním 30-tisíc € ich viete premeniť na 70-tisíc €, radí Zuzana.

Za koľko si môžete kúpiť v Egypte štúdio alebo byt, či akú nehnuteľnosť by si vybrala ona sama, ak by chcela dobre investovať, nám prezradila v rozhovore: Zuzana predáva byty v Egypte: Začínajú na sume 20-tisíc €, investovaním 30-tisíc € ich viete premeniť na 70-tisíc €

Od preletu kanála La Manche prešlo už 116 rokov

Jedným z najvýznamnejších a najpopulárnejších priekopníkov histórie letectva bol Louis Blériot. Práve jeho dielo sa stalo neoddeliteľnou súčasťou a symbolom dejín technického pokroku. 25. júla uplynulo 116 rokov, odkedy sa Louis Blériot zviditeľnil preletom kanálu La Manche. Svetu tak ukázal, že obloha už nie je neprekonateľná bariéra.

Louis Blériot sa už od mladosti zaujímal o lietanie, ktoré však bolo v tej dobe považované za niečo nepredstaviteľné a nemožné. Kým sa mu jeho sen splnil, musel si prejsť mnohými prekážkami, avšak jeho technické vzdelanie mu v mnohých veciach významne pomohlo. V roku 1895 úspešne absolvoval prestížnu École Centrale des Arts et Manufactures, jednu z najlepších inžinierskych škôl vo Francúzsku. Po skončení štúdia sa vrhol do víru podnikania, čo sa ukázalo ako kľúčové pre jeho budúce letecké experimenty

Ako jeho kariéra pokračovala ďalej a prečo by ste mali poznať jeho príbeh, si môžete prečítať v našom článku: Postavil si vlastné lietadlo a navždy sa zapísal do histórie. Louis Blériot ako prvý človek preletel cez La Manche

Našli sme skrytý poklad

Čaro Maďarska ani zďaleka nespočíva len v Budapešti. Navštívili sme miesto, ktoré nám svojou krásou vyrazilo dych. Do Miškovca sme vyrazili v ranných hodinách, počasie nám príliš neprialo, no boli sme odhodlaní mesto a jeho okolie preskúmať a užiť si to aj napriek tomu. Dokonca to bolo ešte príjemnejšie ako cestovať počas veľkých horúčav. A veru neoľutovali sme ani najmenej. Miškovec (Miskolc) je od Košíc vzdialený približne hodinu cesty autom.

Nájdete tu skvelú zoologickú záhradu, ale aj miesta, kde sa môžete veľmi chutne a lacno najesť. Previezli sme sa po lesnej železnici, pričom vláčik nás prepravil k palácu, ktorý je ako vystrihnutý z rozprávky. V jeho okolí sa môžete člnkovať, ale aj skúmať jaskyne.

Ak sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si našu reportáž: Ste tu za hodinu, najete sa od 6 eur: Našli sme skutočný skrytý poklad s palácom na skok od Slovenska

Nebezpečnú telegramovú skupinu rieši polícia

Náš redaktor našiel skupinu na Telegrame, kde sa objavujú znepokojujúce videá. Maskovaní muži na nich berú „spravodlivosť do vlastných rúk“ a mužov bijú a nadávajú im. Údajne sú to detskí predátori. To všetko sa deje na Slovensku aj v Českej republike. Skupina je pomerne dobre rozšírená, česky hovoriaci administrátor pravidelne pridáva videá zo samotných incidentov už od marca tohto roku.

Maskovaní muži hovoria po rusky, česky ale aj po slovensky. Podľa informácií, ktoré sa nám podarilo dohľadať, sa v niektorých prípadoch snažia cez falošné účty vylákať predátorov na stretnutie s maloletým dieťaťom. Týchto mužov následne obkľúčia, konfrontujú ich s ich skutkami a fyzicky ich napadnú. Na videách je zobrazené najhrubšie násilie, kopance či údery päsťami do tváre, ale aj iných častí tela.

Čo všetko sa snažia muži dosiahnuť a ako to rieši polícia, si môžete prečítať v našom článku: Našli sme nebezpečnú telegramovú skupinu: Maskovaní muži na videách týrajú údajných detských predátorov, polícia o tom vie

Viktória žila v Japonsku

Keď si balila kufor do Japonska, netušila, že si z neho prinesie oveľa viac, než len nové pracovné poznatky. Viktória žila v krajine, kde je slušnosť a úcta k druhým rovnako silná ako zákony. V rozhovore nám prezradila, čím ju Japonci oslovili najviac, a prečo je pre ňu návrat domov náročnejší, než si myslela.

Viktória Žigmundová strávila takmer rok v Japonsku. Najskôr ako študentka na Kyoto University of Arts, neskôr ako súčasť miestneho architektonického ateliéru. Zo svojho študijného a pracovného pobytu si však neodniesla len nové profesijné skúsenosti, ale najmä hlboké poznanie japonskej mentality, tradícií a spôsobu života, ktorý si zamilovala natoľko, že sa s ním rozhodla podeliť aj na svojich sociálnych sieťach.

Celý rozhovor si môžete prečítať tu: Viktória žila v Japonsku: Priemerný plat tu je 2 600 eur, no náklady 1 700 eur. V tomto sme na Slovensku modernejší

Čo sa deje na Ukrajine?

Ukrajinou otriasli prvé demonštrácie od začiatku vojny. Konali sa vo viacerých mestách po tom, ako ukrajinský parlament 22. júla prijal zákon, ktorý oslabuje nezávislosť kľúčových protikorupčných inštitúcií. Národný úrad pre boj proti korupcii (NABU) a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAPO), ktoré vznikli po Euromajdane, pritom symbolizujú pokrok, ktorým sa chce Ukrajina priblížiť Európskej únii.

„Zrejme sa vyšetrovanie korupcie dotklo ľudí blízkych Zelenskému a toto bola reakcia, iné vysvetlenie nemám,“ konštatuje zahraničnopolitický analytik Alexander Duleba.

V krátkom rozhovore sme sa ho pýtali na situáciu na Ukrajine, na dôvody jeho nepopulárnych krokov, ale aj na to, aký dlhodobý dosah to môže mať. Viac si môžete prečítať tu: Čo sa deje na Ukrajine? Opozícia obviňuje Zelenského zo zneužívania vojnového stavu, prezident má problém aj medzi spojencami

Baľte kufre, tento chorvátsky skrytý klenot musíte navštíviť

Pláže ako z pohľadnice, ostrovy opradené legendami, tyrkysové zátoky aj historické mestá ako stvorené na večerné prechádzky. Chorvátsko má množstvo tvárí a všetky stoja za objavenie. Na základe našich každoročných potuliek Jadranom, sme pre vás zostavili prehľadný zoznam, vďaka ktorému uvidíte to najkrajšie, čo Chorvátsko ponúka, vrátane tipov, ako sa tam dostať, čomu sa vyhnúť a čo nevynechať.

V našom článku vás vezmeme na cestu po tých najkrajších plážach, ukážeme vám, kde sa dotknúť dávnej histórie a kam sa vybrať za aktívnym oddychom. A ak zatúžite uniknúť davom, ponúkneme vám aj tipy na skryté miesta, ktoré si miestni strážia ako poklad. Pripravte sa na náš cestovateľský itinerár, ktorý vás zavedie naprieč celým Chorvátskom až za jeho hranice.

Viac si môžete prečítať tu: Ubytujete sa tu za 75 eur na noc a najete za 12 eur: Baľte kufre, tento chorvátsky skrytý klenot musíte navštíviť

Športový areál duchov v Bratislave

V polovici 70. rokov sa v bratislavskej mestskej časti Dúbravka otvoril športový štadión, ktorý sa v nasledujúcich rokoch viackrát zapísal do pomyselnej kroniky hlavného mesta. Po čase sa mu však začali vyhýbať investície a už roky upadá. Areál, známy ako ŠKP Dúbravka, je v súčasnosti vo vlastníctve Športového centra polícia v správe Ministerstva vnútra SR. Komplex chátra zhruba od roku 2015, odvtedy tu boli realizované iba nevyhnutné rekonštrukčné úpravy a zásahy.

Podľa dostupných správ v 80. rokoch fungoval ako športovisko pre príslušníkov ZNB (Zbor národnej bezpečnosti) a neskôr polície. Areál bol tak významnou súčasťou socialistického športu v hlavnom meste a v tej dobe môžeme hovoriť aj o jeho zlatých časoch. Zmena politického režimu u nás znamenala, pochopiteľne, množstvo zmien v majiteľských štruktúrach, vo vládnych pomeroch a v majetkoch či financovaní jednotlivých inštitúcií, respektíve klubov a spolkov.

Ak sa chcete o histórií komplexu a jeho súčasnom stave dozvedieť viac, prečítajte si náš článok: Športový areál duchov v Bratislave: Najslávnejšie časy už pripomínajú iba schátrané tribúny a spustnuté budovy.

Boli sme sa kúpať zadarmo v našej najkrajšej nádrži

Ak chcete vyraziť na výlet k vode, ale nebaví vás premýšľať o tom, kam presne sa vybrať, máme pre vás vynikajúci tip. Palcmanská Maša, o ktorej sa často hovorí ako o najkrajšej vodnej nádrži na Slovensku, počas slnečného víkendu ožíva, no nikdy nepôsobí preplnene.

Ale ak sem zavítate cez týždeň, objavíte tichý raj – bez ľudí a uprostred prírody vyrážajúcej dych. Ubytovanie si tu nájde naozaj každý – od klasického penziónu, cez prístupné aj odľahlé chatky, až po kemping priamo pri nádrži. A keď máte vyriešené ubytovanie alebo zaplatené parkovné, nemusíte už minúť ani cent. Kúpanie v Palcmanskej Maši je totiž vždy úplne zadarmo. Aj z toho dôvodu sem vyrážame pravidelne každý rok. Vybrali sme sa sem aj v roku 2025 a už vieme, či to stále stojí za to.

Viac sa dozviete v reportáži: Pivo za 1,80 €, pizza za 6,60 €: Boli sme sa kúpať zadarmo v našej najkrajšej nádrži. Voda nás schladila, služby potešili

Miliardárova rodina poskytla financie Rubiconu

Patrik Tkáč patrí medzi najbohatších ľudí v Česku a na Slovensku. Koncom minulého roka Forbes odhadoval majetok Tkáčovcov na takmer 2 miliardy eur. Spolu s otcom sa v rebríčku Forbes umiestnili na druhej priečke. Oproti roku 2023 si prilepšil takmer o miliardu. V rebríčkoch najbohatších ľudí sa pritom objavujú prinajmenšom od roku 2013. Vraj je ale náročné presne určiť hodnotu majetku Tkáčovcov, keďže ide o komplikovanú štruktúru firiem.

Naposledy sa meno Patrika Tkáča objavilo v médiách len pred niekoľkými dňami, a to v súvislosti s neúspešným festivalom Rubicon, na ktorý majú ľudia, ktorí si naň kúpili lístky, ťažké srdce. Práve Tkáčova rodina mala byť tajným investorom. Potvrdiť to mala spoločnosť RDS Art Group, ktorej konateľkou a spoločníčkou je Iveta Tkáčová, manželka Patrika Tkáča. Len nevratná záloha na vystúpenie Kanyeho Westa vyšla na 3,5 milióna dolárov (2,98 milióna eur). Táto suma už bola vyplatená a organizátori ju viac neuvidia.

Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako sa Patrikovi Tkáčovi podarilo dostať na vrchol rebríčka najbohatších Slovákov, prečítajte si náš článok tu: Začínal predajom džúsov: Tento muž je 2. najbohatším Slovákom, má miliardový majetok, jeho rodina podporila Rubicon