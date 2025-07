Zuzana predáva byty v Egypte: Začínajú na sume 20-tisíc €, investovaním 30-tisíc € ich viete premeniť na 70-tisíc €

Kto by nechcel apartmán priamo pri mori? Len si predstavte tú idylku a pocit nikdy nekončiacej letnej dovolenky. Ďalších zas láka táto predstava z investičného hľadiska. Slovenka Zuzana, ktorá žije v Egypte nastálo už dva roky, v krajine faraónov pracuje ako realitná maklérka a venuje sa predaju nehnuteľností. Prezradila, že štúdio alebo byt si tu môžete kúpiť za pár desiatok tisíc eur a dokonca priznala, akú nehnuteľnosť by si vybrala ona sama, ak by chcela dobre investovať.

„Ponúkame štúdiá od 20-tisíc eur, no rozdiel v cene robí aj to, či sa nehnuteľnosť nachádza priamo pri mori. Ak sa bavíme o štúdiu pri mori, tak začíname na cene 40- až 45-tisíc eur — za tú istú nehnuteľnosť, len preto, že má svoju pláž,“ priblížila Zuzana situáciu na miestnom trhu.

Venujete sa predaju nehnuteľností v Egypte, konkrétne v Hurghade. Ako ste sa k tomu dostali?

Postupne, nikdy som nemala v pláne sa tomu venovať. Život v Egypte to tak zariadil. Keď som sem prišla, pracovala som online a zoznámila sa so Slovenkou, ktorá tu žije už vyše 20 rokov a viac ako 5 rokov vlastní realitnú agentúru. Začali sme spolupracovať, ale v tom čase ešte nehľadala brokerov, ale len výpomoc. Pomáhala som jej s vybavovaním na úradoch či s prekladmi, lebo veľa Slovákov a Čechov nevedelo po anglicky, nepoznali to tu, a tak stále potrebovali niekoho, kto by s nimi išiel vybaviť, čo bolo treba.

Postupne ma oslovila aj na spoluprácu na pozíciu brokerky a dnes som už plnohodnotný člen jej tímu a venujem sa predaju. Mám vo svojich rukách celkový proces od oslovenia klienta, prevedenia celým procesom po kúpu. Následne riešim všetky záležitosti, ktoré sa týkajú dokumentácie, stavebného úradu, kúpno-predajných zmlúv. Počas dvoch rokov som sa vypracovala a už pracujem naplno ako realitný maklér.

Kto by mohol podľa vás uvažovať o kúpe nehnuteľnosti v Egypte?

Niekto, pre koho je slnečné počasie, nádherné more, história či potápačské aktivity plusom a môže si dovoliť pracovať online alebo viackrát do roka sem vycestovať. Aj naši klienti sú práve takíto ľudia.

Kategóriou samou osebe sú dôchodcovia alebo ľudia, ktorých odchod na dôchodok čoskoro čaká. Povedzme si úprimne, čo sa týka pomeru výšky dôchodkov na Slovensku a vysokých cien všetkého, tak v Egypte z tohto slovenského alebo českého dôchodku viete nadštandardne fungovať. To isté platí aj pre ľudí, ako som aj ja, ktorí tu pracujú online.

Aké typy nehnuteľností máte v ponuke?

V ponuke máme v podstate úplne všetky typy nehnuteľností, aké si viete predstaviť. Buď sú to nehnuteľnosti postavené priamo na pláži alebo sú to mestské byty, v akých bývajú bežní miestni ľudia.

Ponúkame od maličkých štúdií, to sú vlastne také garsónky, cez jednoizbové, dvojizbové byty, až po obrovské luxusné vily alebo luxusné apartmány. Ale taktiež bývanie v nových rezortoch, ktoré sa budujú a nachádzajú v uzavretých komunitách, ako napríklad El Gouna — čo je uzavreté luxusné mestečko, dá sa povedať egyptské Benátky a majiteľom je najbohatší Egypťan alebo Sahl Hasheesh — luxusná štvrť pri Hurghade, kam sa tiež nedá len tak dostať a už len na vstup do tejto oblasti musíte mať povolenie.

V akých cenách sa pohybujú? Za koľko najmenej si tu dokážem kúpiť štúdio?

