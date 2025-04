Drucker ohlásil veľké zmeny: Prihláška na VŠ by bola jednotná, pribudne úplne nový druh stredných škôl

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) predstavil vecný zámer nového zákona o vysokých školách (VŠ). Zahŕňa možnosti ľahšie kombinovať rôzne formy štúdia či získavať certifikáty za kratšie programy.

Rezort chce taktiež zaviesť jednotnú elektronickú prihlášku na VŠ, podporiť profesionálne bakalárske programy, umožniť výber medzi písaním záverečnej práce a absolvovaním odbornej stáže, zjednodušiť zapojenie odborníkov z praxe do výučby a umožniť školám udeľovať aj medzinárodne uznávané tituly. Plánuje aj zákaz nosenia zbraní na akademickej pôde, s výnimkou ozbrojených zložiek a výskumu.

Zjednodušenie pravidiel a väčšia zodpovednosť pre školy

„Tento zámer má predovšetkým zjednodušiť pravidlá, znížiť byrokraciu pre študentov, podporiť kvalitu a priniesť školám viac slobody, ale aj zodpovednosti,“ uviedol minister na piatkovej tlačovej konferencii. Štátny tajomník ministerstva školstva Róbert Zsembera podotkol, že vecný zámer je zverejnený na webovej stránke rezortu a verejnosť má vďaka tomu do konca apríla príležitosť návrh pripomienkovať.

Verí, že do konca tohto roka bude úspešne prijatý v Národnej rade SR. O účinnosti návrhu podľa neho ešte debatujú s reprezentáciami vysokých škôl. Minister priblížil, že jednou z ambícii návrhu je priniesť viac flexibilných možností ako študovať. Okrem titulových študijných programov chce podľa jeho slov rezort školstva umožniť absolvovať krátkodobé programy tzv. short cycles, z ktorých by si mohli študenti preniesť kredity do štandardného štúdia.

Prepojenie s celoživotným vzdelávaním

Doplnil, že kredity plánujú prepojiť aj so systémom celoživotného vzdelávania. „Tie akreditované programy v celoživotnom vzdelávaní, ktoré sú prenositeľné a uplatniteľné, sa budú dať uplatniť a tým pádom bude možné si to štúdium skrátiť,“ objasnil. Rovnako to bude podľa jeho slov možné aj v prípade úplne nového druhu stredných priemyselných škôl, ktoré chcú predstaviť čoskoro.

Zmena sa tiež orientuje na profesionálne bakalárske štúdium, pričom cieľom je zatraktívniť bakalárske programy zamerané priamo na výkon povolania. Do výučby sa podľa ministra zapoja zamestnávatelia, ktorí študentom umožnia získať praktické skúsenosti. Fakulty alebo VŠ by zároveň podľa návrhu mali možnosť nahradiť záverečnú prácu absolvovaním odbornej stáže.

Zjednodušenie procesov a zvýšenie bezpečnosti

Súčasťou vecného návrhu je aj jednotná elektronická prihláška pre VŠ či online sledovanie overovania diplomov, uznávanie medzinárodne uznávaných titulov ako napríklad MSc. či zákaz nosenia zbraní na akademickú pôdu s cieľom zvýšenia bezpečnosti.

Minister zdôraznil, že návrh je súčasťou širšieho plánu, ako zlepšiť vysoké školstvo na Slovensku. Plán podľa neho zahŕňa investície do rekonštrukcií a vybavenia škôl, podporu študentov v nedostatkových odboroch a talentov prostredníctvom štipendií, ako aj reformu doktorandského štúdia cez systém doktorandských škôl. Súčasťou zmien je podľa ministra aj rozvoj podporných služieb pre študentov, nový model financovania založený na kvalite a výkonnosti a prilákanie špičkových odborníkov zo Slovenska aj zo zahraničia.