Drsná reakcia známeho speváka sa rýchlo stala virálnou. Justin Bieber vybuchol na verejnosti, toto je dôvod

Spevák Justin Bieber opäť pútal pozornosť verejnosti. Tentokrát však nie hudbou či vystúpením, ale udalosťou, ktorá sa odohrala počas jeho bežného dňa v Palm Springs. Video z incidentu sa okamžite rozšírilo po internete a vyvolalo množstvo reakcií.

Podľa informácií magazínu Page Six došlo k incidentu v čase spevákovej návštevy kaviarne krátko pred prvým víkendom festivalu Coachella. Keď zaregistroval prítomnosť paparazzov s kamerami a mobilmi, okamžite si zakryl tvár a nasledovala prudká reakcia, ktorá sa rýchlo stala virálnou.

#JustinBieber‚s not feeling good vibes heading into #Coachella weekend, and he put the paparazzi on notice … calling them out for trying to make a buck off him.

