Drew Barrymore prekvapila fanúšikov svojím postojom k starnutiu: Toto by možno mnohí od nej nečakali

Herečka, ktorú si fanúšikovia pamätajú ako detskú hviezdu či nebojácnu agentku z Charlieho anjelov, dnes oslavuje prirodzenosť. Drew Barrymore dokazuje, že aj v zábavnom priemysle je možné starnúť s noblesou. Bez skalpela, no s otvoreným srdcom.

Ako uviedol portál Page Six, päťdesiatročná Drew sa počas relácie The Drew Barrymore Show podelila s divákmi o svoj pohľad na krásu, starnutie a plastické operácie. V pravidelnej rubrike otázok a odpovedí jej jeden z fanúšikov položil otázku, ako sa jej darí zostať spokojnou vo svojej koži. Herečka na to odpovedala veľmi úprimne. Nikdy nepodstúpila žiadny kozmetický zákrok a chce sa touto cestou uberať aj naďalej.

Prirodzenosť ako vedomá voľba

Drew otvorene hovorí, že sa snaží starnúť prirodzene, bez estetických zásahov, hoci občas zažíva chvíle neistoty, a to najmä pri pohľade na zmeny, ktoré čas postupne zanecháva na jej tvári. Spomenula napríklad krk, kde si začína všímať jemné známky starnutia. Tieto pocity však neberie ako dôvod na paniku. Nechce, aby určovali jej vzťah k vlastnému telu. Vníma ich ako prirodzenú súčasť života, nie ako chybu, ktorú treba napravovať zákrokom.

Rešpekt k iným rozhodnutiam