Došla im trpezlivosť: V Prahe končia elektrokolobežky, spôsobovali len chaos. Kritizovali ich aj ľudia

Foto: Profimedia

Martin Cucík
TASR
Podľa kritikov kolobežky v meste prekážajú a turisti na nich často jazdia nebezpečne.

Praha od januára zakáže prevádzkovanie takzvaných „zdieľaných“ elektrických kolobežiek. Dôvodom je ich dlhoročná kritika zo strany niektorých obyvateľov aj mestských častí. Nový systém regulácie takzvaných zdieľaných dopravných prostriedkov v pondelok schválila Rada hlavného mesta Prahy.

Na sociálnej sieti X to uviedol námestník pražského primátora pre dopravu Zdeněk Hřib, informuje spravodajkyňa TASR.

Zavádzame jasné pravidlá, ktoré vyčistia verejný priestor od neriadenej prevádzky kolobežiek, ktoré sa v centre často používali skôr ako turistická atrakcia než dopravný prostriedok a spôsobovali chaos na chodníkoch aj v peších zónach,“ uviedol Hřib s tým, že kolobežky by z pražských ulíc mali zmiznúť do konca roka.

Parkovanie už iba pre bicykle a elektrické bicykle

Stanica ČT24 spresnila, že nový systém bude fungovať na základe zmlúv medzi mestskou Technickou správou komunikácií (TSK) a prevádzkovateľmi služieb vypožičiavania dopravných prostriedkov. Tie bude po novom možné nechávať len na vyhradených miestach, pričom bude platiť, že na nich ľudia budú môcť parkovať len bicykle a elektrické bicykle, nie elektrokolobežky.

Tým podľa niektorých členov Rady prakticky dôjde k znemožneniu ich komerčného poskytovania. V prípade neoprávneného parkovania týchto kolobežiek je TSK pripravená ich z pražských ulíc odstraňovať.

Kolobežky sú vraj nebezpečné

Dôvodom zmien je kritika zo strany miestnych a niektorých mestských častí najmä v centre mesta, podľa ktorých parkujúce kolobežky v uliciach prekážajú a ich užívatelia – predovšetkým turisti – nebezpečnou jazdou ohrozujú chodcov. Po uzavretí zmlúv dostanú prevádzkovatelia elektrokolobežiek lehotu na to, aby ich z ulíc odstránili.

