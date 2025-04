Donald Trump zvyšuje clo na dovoz z Číny na 104 percent. „Colná vojna“ sa tak naďalej prehlbuje

Donald Trump reagoval zdvihnutím cla ako odvetu na čínske clá.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Ako píše The Guardian, Spojené štáty oznámili zavedenie cla vo výške 104 percent na dovoz z Číny. Biely dom na čele s prezidentom Trumpom oznámil už minulý týždeň zavedenie ciel, na Čínu to bolo na úrovni 34 %, vďaka čomu poplatok na dovoz z tejto krajiny narástol na 54 %.

Čína na to reagovala odvetným clom na dovoz z USA. To sa Trumpovi nepáčilo a pohrozil, že ak to Čína nezruší, clo ešte navýši. To sa stalo práve dnes.