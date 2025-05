Dominika Jurena sa podelila o jeden z najťažších momentov materstva: Jej silné slová by mala počuť každá mama

Ukončenie dojčenia je pre mnohé mamy silný a citlivý moment. Je to chvíľa, ktorá môže priniesť slzy aj úľavu, ale hlavne veľa spomienok a vďačnosti za čas, ktorý patril len im a ich dieťaťu.

Ako napísala na svojom Instagrame Dominika Jurena, ktorú si verejnosť pamätá ešte z čias prvej série Česko Slovenskej SuperStar ako Dominiku Starú, no dnes ju ľudia sledujú najmä ako mamu, influencerku a ženu, ktorá sa s otvorenosťou delí o svoju rodičovskú cestu, momentálne prežíva jedno z tých citlivých materských období – ukončenie dojčenia so synčekom Miškom.

Dojčenie s Miškom je už minulosťou

„Tento post píšem so slzami v očiach a zároveň s tou najväčšou vďačnosťou, ale cítim, že tak ako sa s vami delím o všetko okolo detí, chcem sa s vami podeliť aj tento dôležitý moment,“ priznala Dominika v úvode svojho vyznania. Po viac ako roku a pol, počas ktorého kojila dve deti súčasne, sa jej tandemová dojčiaca kapitola skončila. Nie preto, že by už nevládala. Ale preto, že to tak obaja začali prirodzene cítiť.

„Posledné mesiace som tak nejak cítila, že s Miškom sme si už svoju cestu prešli a pomaly som ho pripravovala na to, že už je možno čas na odstavenie. No chcela som, aby to pochopil sám.“ Miško si prsník pýtal čoraz menej. Najprv len ráno a večer, neskôr už iba pred spaním. A keď sa do ich každodenného života začala vkrádať téma škôlky, Dominika vycítila správny moment vysvetliť mu, že dojčenie je možno už niečo, čo ostane len pre jeho mladšiu sestru Belku.

Citlivý prechod namiesto nátlaku