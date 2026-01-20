Dočkali sa odškodnenia: Poisťovňa vyplatí za Happy Travel 3,5 milióna eur, klienti však nedostanú plnú sumu

Dana Kleinová
TASR
Každý z poškodených klientov dostane vyplatené poistné plnenie vo výške 56,64 percenta z oprávneného nároku, ktorý mu poisťovňa uznala.

Poisťovňa Generali začala v utorok vyplácať poistné plnenie klientom skrachovanej cestovnej kancelárie (CK) Happy Travel. Poisťovňa eviduje 1776 poistných udalostí v hodnote 5.670.598 eur. V priebehu nasledujúcich 15 dní by mala za oprávnené nároky poškodených klientov postupne vyplatiť sumu takmer 3,5 milióna eur, informovala hovorkyňa poisťovne Monika Majerčíková.

Poistné plnenie bude vyplácané z dvoch poistných zmlúv. Rozhodujúci je termín, v ktorom si klient kúpil zájazd. Každý z poškodených klientov dostane vyplatené poistné plnenie vo výške 56,64 percenta z oprávneného nároku, ktorý mu poisťovňa uznala. „Rozdiel medzi poistným plnením a plnou výškou nároku vzniknutého v súvislosti s úpadkom cestovnej kancelárie Happy Travel si môže klient uplatniť v konkurznom konaní,“ povedal riaditeľ útvaru Európska cestovná poisťovňa Milan Ondráš.

Polícia eviduje približne 500 trestných oznámení

Polícia vo vyšetrovaní podozrenia zo zločinu podvodu, ktoré sa týka cestovej kancelárie Happy Travel, aktuálne eviduje približne 500 trestných oznámení. Celková známa škoda dosiahla sumu 1,49 milióna eur, potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Tomáš Havetta. Tieto čísla podľa jeho slov pravdepodobne nie sú konečné, pretože stále prichádzajú nové trestné oznámenia. O priebehu vyšetrovania polícia bližšie nebude informovať, aby nedošlo k zmareniu trestného konania.

Cestovná kancelária Happy Travel oznámila svoj úpadok 1. júla 2025 s tým, že naďalej nedokáže uhrádzať a plniť svoje záväzky obchodným partnerom a svojim klientom. Jej majiteľ Roman Berkes, ktorý bol prezidentom Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr, zároveň s okamžitou platnosťou odstúpil z vedenia asociácie.

