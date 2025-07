Dobré správy pre vodičov, ale aj dovolenkárov. Ceny na pumpách príjemne prekvapili, takýto vývoj sa predpokladá

Trh s ropou podľa analytika 365.bank Tomáša Boháčka pre našich motoristov predznačuje naďalej priaznivý cenový vývoj na pumpách. „Ten by sa ešte mohol vylepšiť ďalšími miernymi poklesmi cien palív,“ dodal Boháček.

Analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík v budúcom týždni nepredpokladá výraznejšie poklesy. Očakáva buď udržanie úrovni cien pohonných hmôt, alebo mierny pohyb dole na úrovni približne 1 až 2 centov za liter benzínu či nafty.

„Mierne klesanie cien tak naďalej zostáva pozitívnym faktorom pre dovolenkárov aj dopravcov,“ doplnil Bajzík s tým, že na slovenskom aj globálnom trhu začíname pociťovať odštartovanie prázdninovej sezóny, kedy trhy zostávajú pokojné a skôr vyčkávajú na nejakú dôležitú správu alebo udalosť.

Trochu iný názor na vývoj cien na slovenských pumpách má analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Ten, vzhľadom k ostatnému vývoju na ropnom trhu s relatívnym previsom dopytu po nafte s ráznym rastom rafinačných marží tohto produktu, v najbližšom čase očakáva pozvoľné zdražovanie nafty, čo by ju mohlo posunúť bližšie k 1 euro a 50 centom.

Ceny benzínu by sa pritom podľa neho mali udržať nad 1 eurom a 50 centami. „Vývoj na trhu však môže byť pomerne volatilný, keď doterajšia ľahostajnosť obchodníkov voči krokom Donalda Trumpa sa môže skončiť po tom, ako cez víkend oznámil 30-percentné clá na EÚ od 1. augusta,“ podotkol Pánis.

Tankovanie u susedov

Pozvoľný odraz cien palív už podľa neho nastáva aj v okolitých krajinách. Očakáva, že ceny benzínu v Českej republike ostanú po prepočte na eurá mierne nad 1 eurom a 40 centami, pričom nad touto métou by mali ostať aj v Poľsku.

„Lacnejšie ako na Slovensku na úrovniach pod 1 euro a 50 centov možno pritom na ceste k Jadranu natankovať aj v Maďarsku, Slovinsku, no priemerné chorvátske cena sa vrátili nad 1 euro a 50 centov, pričom nad touto métou sa nachádzajú aj ceny benzínu v Rakúsku,“ uviedol Pánis.

Hoci Česká republika by mala ostať najlacnejšia z regiónu aj čo sa týka nafty, jej ceny by sa mohli podľa Pánisa vrátiť nad 1 euro a 40 centov a nad touto hranicou by mohli ostať aj ceny v Poľsku. V ostatných krajinách regiónu ostane podľa neho cena dízlu vyššia ako na Slovensku, v Maďarsku a Chorvátsku nad 1 eurom a 50 centami, v Slovinsku mierne pod touto úrovňou. Rakúske ceny dízlu sa pohybujú v priemere okolo 1 eura a 55 centov.

Analytik Boháček pre agentúru SITA dodal, že ak Slováci vyrážajú na dovolenku do susedných krajín, najciteľnejší rozdiel v cenách benzínu pocítia v Poľsku a Rumunsku, kde liter vyjde o 10 centov lacnejšie, alebo v Česku s úsporou 9 centov. Naopak, pri tankovaní v Rakúsku je rozdiel zanedbateľný (+2 centy). Pri nafte sa šetrí najviac v Česku (-7 centov/l), mierne lacnejšie je aj Poľsko. V Maďarsku či Rakúsku už nafta vychádza drahšie než doma.

„Pri ceste do Chorvátska je cena benzínu prakticky rovnaká, rozdiel je minimálny, preto je jedno, kde sa tankuje. Nafta je však výhodnejšia natankovať ešte na Slovensku, pretože u susedov a na Jadrane vyjde o pár centov drahšie,“ podotkol Boháček.