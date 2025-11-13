Dobré správy pre vaše peňaženky: Štát pripravuje novinku, niektorí budú za energie platiť menej

Ilustračná foto: Pexels

Martin Cucík
SITA
Regulačný úrad chce motivovať ľudí k šetreniu energiami.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa chystá odmeniť spotrebiteľov, ktorí s energiami šetria. Čím budú mať nižšiu spotrebu, tým budú mať výhodnejšiu cenu. Regulačný úrad už k tomu pripravuje potrebnú legislatívu.

Úrad pripravuje do budúcna viaceré praktické legislatívne zmeny, vrátane zavedenia pásmových a dynamických taríf, ktoré odmenia úsporné správanie. Teda čím nižšia spotreba, tým výhodnejšia cena. Chce motivovať k šetreniu a zároveň ešte viac chrániť zraniteľných odberateľov,“ uviedol predseda ÚRSO Jozef Holjenčík.

Aktuálne sa schvaľujú maximálne ceny energií

Regulátor aktuálne schvaľuje maximálne ceny energií pre domácnosti na rok 2026, bez ohľadu na plánovanú energopomoc vlády SR. Pripravuje nové cenové rozhodnutia pre domácnosti v oblasti elektriny, plynu, tepla a vody na rok 2026.

O konečnej podobe cenových rozhodnutí budeme verejnosť informovať až po ukončení cenových konaní, začiatkom decembra,“ doplnil Holjenčík. Regulačný úrad pri elektrine a vode očakáva skôr stabilizáciu cien, pri teple by tiež ročné náklady domácností nemali rásť. V prípade plynu je však situácia komplikovanejšia.

Slovensko sa dnes aj vďaka nerozumnej energetickej politike EÚ ocitlo na konci dodávateľského reťazca, čo zvyšuje poplatky za prepravu,“ upozornil Holjenčík.

Jadrová energia ako kľúč k sebestačnosti

ÚRSO podľa neho nebude prebiehajúce cenové konania bližšie komentovať, v každom prípade upozorňuje na dlhodobý negatívny vplyv geopoliky na vývoj cien energií v EÚ a aj na Slovensku. „V novej energetickej stratégii regulátora bude preto prioritou stabilita, bezpečnosť a dostupnosť energií – bez zvyšovania energetickej chudoby,“ konštatoval Holjenčík.

Jadrová elektráreň v Mochovciach Foto: TASR (Radovan Stoklasa)

ÚRSO zároveň upozorňuje, že obnoviteľné zdroje sú pre Slovensko len doplnkom energetického mixu. Jadrová energia zostáva kľúčom k sebestačnosti SR.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodínBoli sme na najkrajšom mieste v krajine: Je v hĺbke až 120 metrov pod zemou. Ste tu za menej ako 6 hodín
Budú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemaliBudú na Deň boja za slobodu a demokraciu otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom. Toto sme tu dlho nemali
Aby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnesAby prežili, museli sa uchýliť ku kanibalizmu a jesť svojich kamarátov. Letecké nešťastie v Andách šokuje aj dnes
Adam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístrojAdam bol v jednom z vlakov, ktoré sa zrazili: Prišla obrovská rana, nastal chaos. Okolo hlavy mi preletel hasiaci prístroj
Ivana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiťIvana žije v Austrálii: Minimálna mesačná mzda tu je niečo málo cez 2 000 eur pred zdanením, každý si vie slušne zarobiť
Odborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušneOdborník vysvetľuje nehodu vlakov: K zrážke by pravdepodobne nedošlo, ak by systém ETCS mali oba rušne
Kapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbteKapustnica za 7 eur a buchty za 11: Vyšli sme na obľúbenú chatu v Tatrách aj s nákladom na chrbte
Mohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcovMohol to byť animák, jedlo na pľaci smrdelo: 10 vecí, ktoré ste nevedeli o filme Harry Potter a Kameň mudrcov
Najnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniazeNajnebezpečnejšia žena bola posadnutá sexom a vraždila mužov pre zábavu. Mamička varí lacné jedlá, aby šetrila peniaze
Bývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiťBývalý kriminalista Vachálek nám prezradil, ako dolapil vraha Ondreja Riga: Bol to tupec. Kvapôčky krvi nestihol zahladiť
Režisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčovýRežisér filmu Veľký vlastenecký výlet: Šokovalo ma, keď pri masovom hrobe zaznelo, že je to „fake“. Koniec je kľúčový
Nútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal miliónyNútil ľudí k potratom a vazektómii, liečil ich agresivitou: Šialený kult mal liečiť závislých, zarábal milióny

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac