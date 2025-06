Do kuchyne ich nepúšťajte. Tieto 4 znamenia zverokruhu sú najhorší kuchári, zhorí im aj voda

Veríte, že hviezdy určujú váš osud? A čo vaše kulinárske zručnosti? Niektoré znamenia zverokruhu by mali skôr staviť na donášku jedla ako na vlastné schopnosti v kuchyni. Nie je totiž náhoda, že sa im podarí spáliť aj vodu.

Astrológia nám môže poskytnúť náhľad na rôzne aspekty nášho života, vrátane našich kulinárskych snažení. V prípade, keď ide o to, ktoré znamenia sú v kuchyni ako doma, a ktoré by sa k nej nemali ani približovať, hovorí jasne. Tieto 4 znamenia nemajú predpoklady na to, aby boli dobrými kuchármi. Píše portál Astrotalk.

Baran: Impulzívna kôpka energie

Baran, nebojácny priekopník, má tendenciu pristupovať k vareniu s rovnakým nadšením ako ku všetkému ostatnému v živote. Nanešťastie, jeho impulzívna povaha sa v kuchyni nie vždy dobre prejavuje. Zabudnite na dodržiavanie receptov, Baran radšej experimentuje, čo často vedie k spáleným katastrofám a spusteniu dymového alarmu.

Býk: Tvrdohlavý labužník