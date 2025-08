Do Európy sa dovalila víchrica Floris: Kolabuje doprava, ľudia majú ostať doma. Hrozí, že sa premení na orkán

Letné počasie sa v mnohých častiach Európy rázne zmenilo. Víchrica Floris dorazila do Spojeného kráľovstva a už spôsobuje prvé výrazné problémy. V Škótsku rušia lety, obmedzená je železničná doprava a viaceré kultúrne podujatia boli zrušené ešte pred ich začiatkom.

Na vývoj situácie upozornila stanica BBC, ktorá informovala, že meteorologický úrad Met Office vydal oranžové varovanie pred silným vetrom. V oblasti sa očakáva víchrica so silou orkánu a nebezpečnými nárazmi vetra, ktoré už ovplyvnili dopravu aj život obyvateľov.

Od rána silnie vietor a západné Škótsko sužujú aj výdatné dažde. Nárazy vetra dosahujú rýchlosť 80 až 112 kilometrov za hodinu, no na pobreží môže vietor dosiahnuť až 145 kilometrov za hodinu, čo zodpovedá sile orkánu. Najsilnejší vietor sa očakáva vo večerných hodinách a počas noci. Zrážky už zasiahli viacero oblastí, pričom v niektorých častiach západného Škótska spadlo od polnoci 25 až 50 milimetrov dažďa. Dážď sa presúva cez Anglicko a Wales, kde by sa jeho intenzita mala znížiť.

Winds picking up this morning with the arrival of Storm Floris on the North Coast.

📍 Portstewart, County Londonderry

📸 Paul McFarland • Picturskew Photography • @PicturskewPhoto pic.twitter.com/cdf44K7UPs

— Love Ballymena (@LoveBallymena) August 4, 2025