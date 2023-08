Dnes môžeme čakať búrky, bude chladno a daždivo. Počasie najviac potrápi túto časť Slovenska

Na našom území sa posledné desiatky hodín vyskytuje skutočné búrlivé počasie. A aj keď to najhoršie je, zdá sa, za nami, aj dnes môžeme očakávať pomerne divoké počasie.

Preto aj dnes, ako píše iMeteo, musíme počítať s výskytom búrok. Tie ale nebudú až také intenzívne, ako tomu bolo doteraz. Studený front sa bude posúvať smerom na východ, pričom pred ním prúdi teplý vzduch, čo pomáha k rozvoju búrok.

Preto dnes bude najviac búrok práve na východe krajiny a na západe budú len ojedinelé. Aj dnes preto musíme počítať s búrkami, avšak ich intenzita a nebezpečie bude menšie ako v uplynulých hodinách.

Teploty pod 20 stupňov

Dnešný deň nemôžeme očakávať výrazne vysoké teploty. Vo východnej časti Slovenska budú teploty v rozmedzí 20 až 26 stupňov Celzia, avšak na západe do bude len do 20 stupňov. Na Záhorí budú teploty iba do 15 stupňov.