Dnes jej na parkete Let’s Dance nechýba úsmev, jej minulosť ale nebola ružová. Eva Burešová prehovorila o bolestivej téme

Herečka a speváčka, ktorú momentálne sledujeme na parkete šou Let’s Dance, pôsobí ako silná a vyrovnaná žena. V súkromí si však prešla náročným obdobím, o ktorom dlhé roky mlčala.

V relácii eXtra Host sa Eva Burešová po prvýkrát úprimne rozhovorila o ťažkom období, ktoré výrazne poznačilo jej osobný život aj pohľad na vzťahy. Bez príkras opísala svoj niekdajší vzťah s hudobníkom Michaelom Krásnym, s ktorým má syna Nathaniela, a ktorý ich podľa jej slov opustil už počas jej tehotenstva.

Silná ženy, ktorá sa nevzdala

Eva Burešová patrí medzi najobsadzovanejšie herečky súčasnosti, no v súkromí si prešla peklom. V relácii priznala, že obdobie po rozchode s hudobníkom Michaelom Krásnym bolo mimoriadne náročné, a to nielen emocionálne, ale aj finančne. „Zažila som brutálne veci, o ktorých sa nevie. Jedného dňa, keď budem staršia pani, tak to poviem,“ priznala herečka s tým, že jej v najťažších chvíľach pomohla najmä milovaná mama a producenti seriálu Modrý kód, ktorí ju podržali.

Opustená v najťažšej chvíli