Dlhoročná značka automobilov úplne mení svoj tradičný názov. Mnohí ju mali radi pre skvelý pomer ceny a výbavy

Nestáva sa často, že by automobilky, ktoré pôsobia na trhu už dlhé roky, menili svoje názvy. Zvyčajne sa stretávame len s osviežením v zmene loga, a aj to býva neraz len jemná zmena, aby náhodou značka nestratila svoju identitu. Takže úplná zmena názvu je pomerne prekvapivým krokom.

Juhokórejská značka áut SsangYong síce nie je až taká známa, ale tí, ktorí sa aspoň minimálne zaujímajú o autá a motorizmus, ju poznajú. Automobily tejto značky sa v posledných rokoch celkom dobre udomácnili na Slovensku, ale aj v iných európskych krajinách, keďže ponúkajú dobrý pomer medzi cenou a tým, čo zákazník dostane.

KGM na našich cestách

No priznajme si, názov SsangYong znie pre našinca až príliš „ázijsky“. Aj keď neznie zle, teraz je všetko inak a názov SsangYong zaniká a prichádza KGM.

Ak zamierite na oficiálnu stránku SsangYong na Slovensku, môžete si všimnúť, že pod logom SsangYongu je uvedený dôvetok „by KGM“. Dolu na stránke tiež výrazne svieti červený panel s odpočítavaním dní, hodín, minút a dokonca sekúnd, kedy sa SsangYong oficiálne zmení na KGM.

KGM odkazuje na meno nového vlastníka — KG Mobility. „Logo symbolizujúce dvoch drakov (preklad názvu SsangYong) zostáva zachované, rovnako ako primárne zameranie na vozidlá SUV,“ uvádza sa v tlačovej správe.

SsangYong, pre niekoho možno prekvapivo, vznikol už v roku 1954 ako spoločnosť Ha Dong-hwan Automobile, ktorá prerábala americké nákladné vozidlá na autobusy. Európsky zákazník sa s názvom SsangYong mal možnosť stretnúť v 90. rokoch, keď automobilka nadviazala partnerstvo s Mercedes-Benz. Najväčší úspech priniesol model Tivoli, ktorého sa predalo viac ako 145-tisíc kusov.

Je otázne, do akej miery rebranding značke pomôže či uškodí, keďže prichádza o veľkú časť svojej identity, ktorú ale zákazníci môžu vnímať dvojako. Mnoho bude záležať aj od kampane, ktorá zákazníkov na túto zmenu upozorní, ale, ako to už býva v tomto segmente, vo veľkom to bude záležať na finálnom produkte, a teda na tej najlepšej kombinácii ceny, kvality a ponúkanej výbavy.