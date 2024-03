Diaľnicu pri Bratislave dočasne uzatvoria: Dôvodom sú rozsiahle práce, na týchto úsekoch vás čaká zdržanie

Križovatka D1 a D4 postúpila do ďalšej fázy. Diaľnica D1 pri Bratislave má byť nakrátko uzatvorená a podľa plánov by mali práce vďaka tomu ešte viac pokročiť. Informáciu priniesol portál TopSpeed, podľa ktorého by dokončenie projektu malo výrazne zefektívniť dopravu naprieč regiónom.

Most nad D1, ktorý spája cestu I/61 s Čiernou Vodou a miestnou časťou Chorvátskeho Grobu, má byť uzatvorený od 12. marca. Ďalší úsek D1 sa uzatvorí 16. marca.

Kľúčová investícia

Rozšírenie D1 má zefektívniť dopravu v celom regióne, zvýšiť dopravný komfort a najmä bezpečnosť a plynulosť dopravy. „Nielen motoristická verejnosť dlhodobo a plným právom požaduje dokončenie tejto kľúčovej investície,“ uviedol investičný riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Július Mihálik.

Podľa jeho slov patrí križovatka D1 a D4 medzi najväčšie priority a čoskoro by sa mala presunúť do ďalšej etapy. Na spomínanom moste má prebehnúť frézovanie asfaltového krytu vozovky a od 16. do 17. marca je plánovaná jeho demolácia. Pre tieto práce bude nutné uzatvoriť úsek diaľnice D1 počas víkendu.

„Samotné uzatvorenie úseku diaľnice je naplánované dominantne počas nočných hodín, zo soboty na nedeľu. Úsek D1 sa uzatvorí 16. marca 2024 o 22:00,“ hovorí Mihálik a upozorňuje, že už hodinu pred uzatvorením budú na diaľnici prebiehať prípravné práce, ktoré môžu skomplikovať dopravu. Motoristom preto odporúča vyhnúť sa tomuto úseku už od 21:00.

Niekoľkomesačné práce

Práce by mali skončiť už v nedeľu približne o 12:00. Po tom, ako bude odstránený starý most, začne sa s prácami na rozšírení jazdných pruhov a ich napojení na D1, čo môže trvať aj niekoľko mesiacov.

Počet jazdných pruhov v tomto úseku zostane nezmenený, dôjde však k ich zúženiu a aj k zníženiu povolenej rýchlosti. Diaľničiari preto upozorňujú, že v smere Bratislava – Žilina, medzi 13,6 a 16,25 kilometrom je nutné rátať so zdržaním. V opačnom smere je to medzi 17,2 a 13,9 kilometrom.

„Pri takom vyťaženom úseku je určite potrebné rátať s významnými zdržaniami. Práve vďaka tomuto nevyhnutnému a dočasnému dopravnému diskomfortu získajú motoristi dlhodobo kvalitnejšiu, bezpečnejšiu a rýchlejšiu cestu,“ uzavrel Mihálik.