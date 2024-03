V albánskej bani ťažili chróm, no našli niečo oveľa cennejšie. Obrovský zdroj môže spôsobiť celosvetovú revolúciu

Spotreba fosílnych palív po celom svete rastie, čo neúmerne zaťažuje životné prostredie a spôsobuje klimatickú zmenu. Dopyt po ekologických palivách je tak mimoriadne žiaduci a jedným z nich je aj vodík. A správy z jednej bani v Albánsku ukazujú, že sa v nej našlo jedno veľmi zaujímavé ložisko.

Článok pokračuje pod videom ↓

Ložisko vodíka

Ako píše IFL Science, môže ísť o ložisko s najväčším prietokom vodíka, aké je doteraz objavené. Vedci ohlásili nález v štúdii publikovanej v časopise Science a tvrdia, že pomocou tohto objavu by mohli odhaliť aj ďalšie svetové ložiská vodíka, ktoré je v takomto prípade mimoriadne čistým palivom.

Výhodou vodíka je, že pri jeho spaľovaní s kyslíkom vzniká obyčajná voda. Je tak zaujímavou ekologickou alternatívou. Získavanie vodíka je ale náročné, často sa vyrába zo zemného plynu, pritom sa ale spotrebúva energia a vzniká tiež oxid uhličitý.

Vedci dlho predpokladali, že veľká reaktivita vodíka zabraňuje jeho usádzaniu v zemskej kôre. No ako sa ukazuje, nemusí to byť úplne tak. V roku 1992 v albánskej bani Bulqizë nastal výbuch, ten sa potom opakoval tiež v rokoch 2011, 2017 a 2023. To podnietilo podozrenie, že plyn, ktorý výbuchy spôsoboval, bol vodík. Vedci pri následnom skúmaní zistili, že baňa sa nachádza na vrchole zlomu, ktorý môže obsahovať od 5-tisíc do 50-tisíc ton vodíka.

Môžu nájsť ďalšie ložiská

Analýza plynu ukázala čistotou na 84 % vodíka, menšiu časť tvorili metán a dusík. Celková výdatnosť plynného vodíka prechádzajúceho cez baňu je približne 200 ton ročne.

Baňa Bulqizë sa nachádza v lokalite bohatej na ofiolit. Ten pri reakcii s vodou vytvára vodík a je tiež spájaný s inými nálezmi vodíka vo svete. Autori štúdie preto špekulujú, že aj na iných miestach bohatých na ofiolit by sa oplatilo pátrať po zdrojoch vodíka.

„Zisťujeme, že ofiolity predstavujú nielen efektívne horniny na ťažbu, ale majú potenciál vytvárať tiež vysokokvalitné plynové nádrže bohaté na vodík,“ uzatvárajú vedci svoje zistenia.