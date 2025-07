Deje sa niečo hrozivé: V obľúbenej destinácii namerali 50,5 stupňa Celzia. Ide o rekord, ktorý má strašné následky

Turecké ministerstvo životného prostredia v sobotu oznámilo, že meteorológovia zaznamenali na juhovýchode krajiny 50,5 stupňa Celzia, čo je nový celoštátny rekord. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Rekordná teplota bola zaznamenaná v piatok v Silopi, neďaleko hraníc s Irakom a Sýriou, uviedlo ministerstvo vo svojom príspevku na sieti X s tým, že v celej krajine nameralo 132 meteorologických staníc rekordné teploty za mesiac júl.

Predchádzajúci teplotný rekord, zaznamenaný v auguste 2023, mal hodnotu 49,5 stupňa Celzia.

Turkey reached 50.0°C for the first time in recorded history today.

This isn’t just a heatwave, It’s the edge of human survival. In low humidity just 30 minutes of exposure risks heat stroke. Increasing humidity shortens that time.

This is climate change, and it’s accelerating. pic.twitter.com/Toq4Z6mykf

