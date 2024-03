Žutie žuvačky bez cukru má mnohé prekvapivé výhody, uvádza nová štúdia. Pre tieto veci by ste si ju mali dávať

Ako to už býva, niektoré potraviny sú pre nás vhodnejšie, iné by sme zase mali, ak to ide, čo najviac obmedzovať. Často sa spomína, že jedno jablko denne odďaľuje návštevu lekára. Jablko síce má nesporné výhody a jeho dennú konzumáciu u zdravých ľudí môžeme len odporučiť, je tu však tiež ešte jedna potravina, ktorá rovnako stojí za pozornosť.

Prekvapivé spojitosti

A tou je žuvačka bez cukru, ako uvádza doktor Taylor Wallace v článku publikovanom na portáli Science Alert. Jeho nový výskum publikovaný v časopise Journal of the American Nutrition Association ukazuje spojitosť žuvačiek bez cukru s lepšími stravovacími návykmi.

Wallace spolu s tímom čerpal dáta z amerického Národného prieskumu zdravia a výživy, pričom identifikovali tri významné faktory žutia žuvačiek bez cukru.

Hlavné spojenie bolo, že ich žuvanie súvisí s lepšou stravou. Ľudia, ktorí žuvačky žuli, mali tendenciu stravovať sa tak, ako uvádzajú americké národné smernice pre zdravú výživu v porovnaní s ľuďmi, ktorí ich nežuvali. Konkrétnejšie sa to týkalo najmä nižšieho príjmu cukru a všeobecne s menším maškrtením. Aj rôzne výskumy naznačujú, že žutie žuvačiek zrýchľuje metabolizmus a ukázalo sa, že žuvanie žuvačky pred jedlom znižuje tiež kalorický príjem.

Potrebný ďalší výskum

Žuvačky bez cukru boli tiež spojené s menej sladkými jedlami, čo naznačuje, že môžu pomôcť vybudovať návyky zdravšieho životného štýlu.

Samozrejme, žuvačka nie je zázračnou potravinou, avšak spojitosť s nižším príjmom cukru môže byť zaujímavou. Takisto sa už predtým preukázala spojitosť s nižšou kazivosťou zubov, ochranou skloviny

Je ale nutný ďalší výskum, aby sa hodnovernejšie preukázali výhody žutia žuvačiek bez cukru, avšak aj tieto dáta v takejto podobe sú rozhodne zaujímavé. Keď si budete ale vyberať žuvačky, je vhodné pozerať aj na ich zloženie a voliť kvalitné prírodné značky.