Dara Rolins oslávila 53 rokov. Prezradila triky, vďaka ktorým jej hriva žiari už celé desaťročia

Dara Rolins, jedna z najvýraznejších ikon česko-slovenskej popovej scény, oslávila 7. decembra 53. narodeniny. Stále však pôsobí žiarivo a krásne, s rovnakou energiou, akou si získala fanúšikov už pred rokmi.
S rokmi zrela jej hudobná tvorba aj prístup k starostlivosti o telo a vlasy, ktorý má dnes jasné pravidlá. K tomuto premyslenému a vedomému prístupu však neviedla priamočiara cesta. Ako prezradila magazínu Marianne, podobne ako mnohé ženy si prešla obdobím experimentov, skúšania trendov aj hľadania toho, čo jej skutočne prospieva. Postupne tak našla recept na svoj povestný vlasový lesk – dôslednú starostlivosť, zdravší životný štýl a premyslený výber produktov, ktoré jej dnes prinášajú istotu aj viditeľné výsledky.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
Experimenty, ktoré vystriedal rozum a cit
Dospievanie v osemdesiatych rokoch bolo pre Daru obdobím odvážnych vlasových pokusov. „Myslím si, že s vlasmi som v minulosti experimentovala dosť, bolo to v osemdesiatkach. Vtedy som dokonca dvakrát mala na hlave trvalú,“ spomína s humorom na časy, keď uhladený styling nebol práve trendom.
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
K trvalej sa čoskoro pridali sýte melíry a opakované zásahy do vlasov, ktoré si napokon vypýtali svoju daň. „Do toho samozrejme fičali melíry, jeden za druhým. Až som pochopila, ako veľmi to vlasom škodí. Začala som to riešiť s citom a s rozumom. Po niečom takom už dávno netúžim,“ dodáva dnes už s nadhľadom.
Nahlásiť chybu v článku