Dara Rolins oslávila 53 rokov. Prezradila triky, vďaka ktorým jej hriva žiari už celé desaťročia

Foto: Instagram (dararolins_vermi)

Frederika Lyžičiar
Produkt, ktorý podľa Dary nesmie nikdy chýbať.

Dara Rolins, jedna z najvýraznejších ikon česko-slovenskej popovej scény, oslávila 7. decembra 53. narodeniny. Stále však pôsobí žiarivo a krásne, s rovnakou energiou, akou si získala fanúšikov už pred rokmi.

S rokmi zrela jej hudobná tvorba aj prístup k starostlivosti o telo a vlasy, ktorý má dnes jasné pravidlá. K tomuto premyslenému a vedomému prístupu však neviedla priamočiara cesta. Ako prezradila magazínu Marianne, podobne ako mnohé ženy si prešla obdobím experimentov, skúšania trendov aj hľadania toho, čo jej skutočne prospieva. Postupne tak našla recept na svoj povestný vlasový lesk – dôslednú starostlivosť, zdravší životný štýl a premyslený výber produktov, ktoré jej dnes prinášajú istotu aj viditeľné výsledky.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)

Experimenty, ktoré vystriedal rozum a cit

Dospievanie v osemdesiatych rokoch bolo pre Daru obdobím odvážnych vlasových pokusov. „Myslím si, že s vlasmi som v minulosti experimentovala dosť, bolo to v osemdesiatkach. Vtedy som dokonca dvakrát mala na hlave trvalú,“ spomína s humorom na časy, keď uhladený styling nebol práve trendom.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dara Rolins (@dararolins_vermi)


K trvalej sa čoskoro pridali sýte melíry a opakované zásahy do vlasov, ktoré si napokon vypýtali svoju daň. „Do toho samozrejme fičali melíry, jeden za druhým. Až som pochopila, ako veľmi to vlasom škodí. Začala som to riešiť s citom a s rozumom. Po niečom takom už dávno netúžim,“ dodáva dnes už s nadhľadom.

Bez tejto veci to jednoducho nejde

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Analytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom ánoAnalytik Potočár o úskaliach energopomoci: Človek s platom 1 500 eur ju nezíska, dôchodca s rovnakým dôchodkom áno
Najrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne draháNajrýchlejší vlak na svete sa vznáša: Dokáže ísť takmer 1 000 kilometrov za hodinu. Výstavba je neuveriteľne drahá
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deňKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Naša redaktorka žila mesiac zo 4,57 eura na deň
Koučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chybyKoučka Zuzana radí, ako si nájsť partnera: V tomto prípade sa sexu na prvom rande vyhnite, ženy robia dve chyby
„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský„Prekliata“ diaľnica straší slovenských vodičov: Takáto cesta by ani nemala existovať, tvrdí expert Bazovský
Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“Walt Disney nestvoril Mickey Mousa, vinili ho z rasizmu a zo sexizmu. Jeho zamestnanci organizovali „Snehulienkine orgie“
Otrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatkyOtrávil vlastných vojakov, nazývajú ho Hitlerom 19. storočia. Napoleon rozpútal v Európe krvavé jatky
Viktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuťViktória má len 20 rokov, bola na výcviku v Národných obranných silách. Brániť Slovensko by bol rozkaz, to sa nedá odmietnuť
Navštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieťNavštívili sme slovenský unikát, ktorý je skrytý pod zemou: Za vstup dáte 14,50 eura, celá Európa nám ho môže závidieť
Na trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreciNa trhoch v Nitre majú aj špeciálnu atrakciu: Ľudia chvália lacné lokše za 2,40 eura, kúpili sme aj mačku vo vreci
Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025Rozosmejú vás, chytia za srdce, aj rozplačú: Toto sú najlepšie slovenské a české filmy roku 2025
Košické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapilaKošické vianočné trhy nám vyrazili dych. Oškvarky z kapra za 15 eur ľudia ospevujú, cibuľa za 1,5 eura prekvapila

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac