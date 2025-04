Danko tvrdo skritizoval Fica: Mal by lepšie uchopiť moc, asi zabúda na to, čo sa dialo v roku 2020

Premiér Robert Fico (Smer-SD) by mal lepšie uchopiť moc. Myslí si to líder SNS Andrej Danko. Mrzí ho, že ešte nie sú vyriešené viaceré veci.

Uviedol to aj na margo nedeľňajšieho vyjadrenia expremiéra a lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča o tom, že pre manažovanie pandémie nebol od začiatku vlády Fica vypovedať na polícii.

„Nehovorím to preto, že chcem niekomu zle. Hovorím to preto, že Robert Fico asi zabúda na to, čo sa dialo v roku 2020. Ak hovorí, že nemá moc, je dnes premiérom. Ak to bude takto pokračovať ďalej, tak to dopadne tak isto ako v roku 2020. Mnohí ma kritizujete, že prečo nie som ticho a som presvedčený, že Fico by mal oveľa viac a lepšie uchopiť moc. Som presvedčený, že ak to takto pôjde ďalej, tak si moc neudržíme,“ skonštatoval.

Matovič sa smeje celému Slovensku, znechuteniu voličov rozumie

Danko si myslí, že Matovič sa svojím nedeľňajším vyjadrením smeje celému Slovensku, najmä predsedovi vlády. Líder národniarov namietal aj to, že ešte sa nerieši exminister hospodárstva a bývalý predseda SaS Richard Sulík v súvislosti so svetovou výstavou Expo v Dubaji. Nikoho podľa neho nezaujíma ani „záhadný nájom“ budovy pre Slovenskú správu ciest. „Budova vlastnícky smeruje k blízkym ľuďom Borisa Kollára,“ okomentoval.

Predseda SNS poznamenal, že rozumie znechuteniu ich voličov. „Z toho, že sa tu nič nerieši, nič sa nevyšetruje,“ podotkol. Deklaroval, že národniari sú konzistentní a bojujú za ľudí ďalej. „Verím, že prebudíme aj našich koaličných partnerov,“ dodal. Myslí si totiž, že keby sa k moci vrátil Igor Matovič či Boris Kollár, Slovensko by to bolelo.