Ďalšie zvláštne výdavky ministra Huliaka: Pochybné zákazky vyvolávajú podozrenia z korupcie, tvrdia Demokrati

Foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Cucík
SITA
Demokrati upozorňujú na ďalšie výdavky Huliakovho ministerstva.

Podpredseda strany Demokrati Juraj Šeliga a krajský predseda Demokratov v Bratislavskom kraji Dominik Sumbal dnes predstavili ďalšiu časť monitoringu plytvania na Ministerstve cestovného ruchu a športu SR pod vedením Rudolfa Huliaka.

Podľa Demokratov ide o súbor rozhodnutí, ktoré výrazne zaťažujú verejné financie a vyvolávajú podozrenia z korupcie. Šeliga tiež pripomenul, že ministerstvo za päť mesiacov rozdelilo riadiacim pracovníkom mimoriadne odmeny v celkovej výške 277-tisíc eur, pričom niektorí jednotlivci mali dostať až 37-tisíc eur mesačne.

Policajti, sestry či učitelia robia za zlomok týchto súm. Toto nie je sociálna demokracia, ale rozhadzovanie cudzích peňazí,“ dodal. Dominik Sumbal kritizoval fungovanie rezortu, ktorý podľa neho platí za parkovanie 145 400 eur a za prenajaté priestory 1,2 milióna eur ročne s indexáciou, ktorá môže sumu ďalej navyšovať.

Foto: TASR – Pavel Neubauer

“Rozumný hospodár by bojoval o každé euro a hľadal lacnejšie alternatívy. Minister Huliak však mlčí a pri týchto zmluvách len ticho asistuje,“ uviedol.

Sumbal upozornil aj na ďalšie pochybné zákazky, ako napríklad „prieskum zahraničného záujmu o príslušný uznaný šport“ za 50-tisíc eur či predražené právne služby a projekty.

V čase, keď vláda od ľudí žiada, aby sa uskromnili a zvyšuje dane, na ministerstve cestovného ruchu tečú desaťtisíce a státisíce eur na pochybné zmluvy. To je čisté šafárenie,“ dodal.

Žiadajú transparentnosť

Demokrati žiadajú okamžité zrušenie nevýhodných a predražených zmlúv, zverejnenie všetkých súvisiacich dokumentov a detailov, osobnú zodpovednosť vrátane personálnych dôsledkov a informáciu o počte ľudí napojených na stranu Vidieka pracujúcich na ministerstve a v jeho organizáciách spolu s finančnými tokmi.

Ministerstvo cestovného ruchu má pomáhať regiónom, podnikateľom a slovenskému turizmu. Nesmie sa zmeniť na bankomat pre vybraných, len za tieto tri dni sme upozornili na 1,5 mil. eur, ktoré Huliak rozdal svojim. Ako inak sa to dá nazvať ak nie zlodejina? Ak minister Huliak odmieta reagovať, zverejníme ďalšie dokumenty,“ uviedli Demokrati.

Juraj Šeliga ešte na začiatku tlačovej besedy upozornil na medializované informácie o nákupe budovy outletu pri Voderadoch za 16,9 milióna eur Úradom podpredsedu vlády SR pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku pod vedením Petra Kmeca, pričom objekt bol v minulosti ponúkaný v dražbách za 5 miliónov eur.

Ktokoľvek na Slovensku si to mohol kúpiť za 5 miliónov. Štát to kúpi za takmer 17 miliónov. Ten rozdiel 10 – 12 miliónov je čistá zlodejina. Toto je na basu, to sa inak povedať nedá. Vyzývam premiéra, aby okamžite konal a zastavil tento nákup. Aj slepý vidí toto zlodejstvo,“ vyhlásil Šeliga a žiada okamžité vysvetlenie zo strany premiéra a ministra vnútra a dôkladné preverenie zmluvy orgánmi činnými v trestnom konaní.

