Ďalšia zvláštna dotácia Hlasu: Neziskovka prepojená na Bartekovho asistenta projekt nikdy nerealizovala

Okolie poslanca strany Hlas Michala Barteka čelí ďalším otázkam v súvislosti s verejnými dotáciami. Po kauze 10 miliónov eur pre združenie asistenta Tibora Straku vyšlo najavo, že peniaze získala aj nezisková organizácia prepojená na rodinu ďalšieho Bartekovho asistenta, hoci projekt sa nikdy neuskutočnil.
Na prípad upozornil portál SME s odvolaním sa na Nadáciu Zastavme korupciu, ktorá analyzovala rozdelenie dotácií z Ministerstva spravodlivosti SR. Rezort v rámci výzvy na ochranu ľudských práv a prevenciu rasizmu rozdelil v roku 2025 približne 728 tisíc eur medzi 28 úspešných subjektov.
Skúsené organizácie neuspeli, neznámy subjekt áno
O dotáciu sa uchádzalo 99 žiadateľov, no viaceré etablované inštitúcie neuspeli. Medzi nimi boli organizácie Človek v ohrození, Iniciatíva Inakosť, Post Bellum, Prešovská univerzita či Univerzita Komenského v Bratislave. Grant však získala nezisková organizácia Global Network Solutions, ktorá nemá verejne dohľadateľnú históriu ani preukázateľné skúsenosti s podobnými projektmi.
Jej štatutárkou je Zuzana Kajošová, manželka Gabriela Kajoša, asistenta poslanca Michala Barteka. Samotný Kajoš figuruje aj v prípravnom výbore neziskovky.
Projekt existoval len na papieri
Global Network Solutions vznikla v roku 2021, no nemá webovú stránku, účtovné závierky ani výročné správy. Grant 39 tisíc eur získala na projekt Zostaneme priateľmi, ktorý mal v obci Zlaté Klasy prostredníctvom workshopov a výletov prepájať rómske deti s majoritou.
Starosta obce Marek Rigó však uviedol, že o projekte nemal žiadne informácie. Zmluva pritom počítala s výraznou medializáciou projektu. Tisíce eur mali ísť na výrobu videí, online propagáciu aj publicitu v médiách. O projekte sa však neobjavila žiadna zmienka.
Peniaze vrátili až po vypuknutí inej kauzy
Ministerstvo spravodlivosti potvrdilo, že projekt sa neuskutočnil. „Prijímateľ predmetnej dotácie oznámil ministerstvu spravodlivosti, že projekt pod názvom Zostaneme priateľmi sa neuskutoční,“ uviedol pre portál SME rezort. Neziskovka vrátila celú dotáciu 14. novembra, teda v ten istý deň, keď sa prevalila kauza 10 miliónovej dotácie pre Asociáciu kritickej infraštruktúry SR. Aj tento projekt bol neskôr zrušený, rovnako ako ďalšie dotácie pre subjekty prepojené na Hlas.
