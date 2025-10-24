Ďalšia univerzita udelila voľno na 17. novembra: Tu je zoznam škôl a firiem, ktoré neotvoria. Stále pribúdajú ďalšie

Foto: Facebook/Univerzita Komenského

Martin Cucík
TASR
Ďalšia univerzita sa pridáva k iniciatíve za zachovanie sviatku 17. novembra, väčšina vysokých škôl bude mať rektorské voľno.

Rektor Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku Jaroslav Demko rozhodol o udelení rektorského voľna na 17. novembra, Dňa boja za slobodu a demokraciu. TASR o tom v piatok informoval PR manažér KU v Ružomberku Viktor Mydlo.

„Udeľujem rektorské voľno nielen na odpočinok či voľný čas, ale najmä pre aktívnu zodpovednosť našich študentov. Sedemnásty november nám pripomína, že sloboda nie je iba dar, ale nepretržitý zápas. Vyzývam našich študentov, aby si v tento deň pripomenuli oba významné dátumy z rokov 1939 a 1989,“ podotkol Demko.

Doplnil, že akademický život bude pokračovať od 18. novembra, keď okrem bežných študentských povinností bude prebiehať aj celouniverzitná konferencia o kybernetickej bezpečnosti.

Väčšina univerzít bude mať taktiež voľno

Univerzita Komenského (UK) v Bratislave už počas leta, kedy sa o návrhu iba diskutovalo, avizovala, že 17. novembra 2025 vyhlási rektorské voľno.

„Akademická komunita vníma 17. november ako mimoriadny deň. Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (UK) preto avizuje napriek plánovanému zrušeniu dňa pracovného pokoja vyhlasovať v tento deň symbolicky rektorské voľno,“ uvádza sa na webe univerzity.

Väčšina vysokých škôl sa rozhodla k tejto iniciatíve pridať napriek tomu, že vláda zrušila deň pracovného pokoja. Ako informovala STVR, zo všetkých 33 slovenských vysokých škôl sa 19 rozhodlo udeliť voľno. V deviatich budú študenti a zamestnanci do školy chodiť, päť sa ešte nerozhodlo alebo nereagovalo na otázku.

Kompletný zoznam škôl, ktoré budú mať voľno 17. novembra:

  • Ekonomická univerzita v Bratislave
  • Slovenská technická univerzita v Bratislave
  • Univerzita Komenského v Bratislave
  • Vysoká škola múzických umení v Bratislave
  • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
  • Paneurópska vysoká škola
  • Vysoká škola DTI
  • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
  • Prešovská univerzita v Prešove
  • Vysoká škola technická a ekonomická v Prešove
  • Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
  • Trnavská univerzita v Trnave
  • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  • Technická univerzita vo Zvolene
  • Žilinská univerzita v Žiline
  • Katolícka univerzita v Ružomberku
  • Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) zdôraznil, že školy majú právo udeliť voľno.

Ja to plne rešpektujem. Chcú si uctiť sviatok, majú na to takúto možnosť, či bola nejaká iná možnosť, diskutovali sme viaceré sviatky, musíme konsolidovať,“ povedal Drucker pre STVR.

Firmy sa pridávajú, platené voľno aj pre zamestnancov

Nielen vysoké školy sa rozhodli uctiť si 17. november. Ako sme informovali, medzi prvými, ktorí sa voči rozhodnutiu vlády postavili, bola Slovenská sporiteľňa. Tá pre svojich viac ako 3 500 zamestnancov zaviedla platené voľno. Z polovice si tento záväzok uplatnila aj Všeobecná úverová banka, ktorá na pondelok 17. novembra poskytuje „len“ popoludňajšie voľno.

Ako informoval web Topky, medzi ďalšie spoločnosti, ktoré dávajú zamestnancom voľno, patria známe mená ako Asseco, Hewlett Packard (HP) Enterprise Slovakia, Ringier, Novo Nordisk, Sensoneo, Curaprox, Cerva Slovensko, TRIAD Advertising, Scania Slovakia, MB Panónska (Mercedes-Benz partner v Bratislave), Goriffee a Deti v aute.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Dnes je 17. november – deň, kedy sme si vybojovali slobodu. Otestujte sa, čo viete…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Odborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásadyOdborníčka na dýchanie Petra Gaul: 60 až 80 % z nás nedýcha správne. Čo bude platiť večne, sú 3 zásady
Najslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj PicassoNajslávnejšia krádež v histórii umenia. Mona Lisa zmizla na dva roky z Louvru, podozrivý bol aj Picasso
Na Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenieNa Slovensku otvorili unikátny obchod: Za pár eur tu nakúpite veci, ktoré inde zrejme nenájdete, čaká na vás aj prekvapenie
Za obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovalaZa obed som platila 2 eurá: Bola som 21 dní v top exotickej destinácii a zapisovala si výdavky. Cena dovolenky ma šokovala
Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“Pri natáčaní Priateľov strčil jazyk do úst Rachel a Monike. Jean-Claude Van Damme si vyslúžil prezývku „Van Zúfalec“
Kričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokovKričal, že nechce zomrieť a vbehol do lesa: Zmiznutie Larsa Mittanka v Bulharsku sledujú milióny ľudí, hľadajú ho už 11 rokov
Namiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipyNamiesto 40 € vám stačí aj 7 €: Boli sme v Chorvátsku mimo hlavnej sezóny. Ceny pri tomto klesali, máme pre vás tajné tipy
Skutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínomSkutočná pravda o Matke Tereze: Chorým nedávala lieky, chcela, aby trpeli. Rakovinu tíšila maximálne aspirínom
Lenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamáriLenka žije v Turecku: Priemerný mesačný plat je tu 800 až 1 000 eur. Turci sú majstri manipulácie a chronickí klamári
Bol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórieBol jeho veľkým rivalom, Teslu podviedol a vysmial. Thomas Edison je však právom jeden z najlepších vynálezcov histórie
Veľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohuVeľké československé tajomstvo: Sovieti si v záhadných skladoch ukryli jadrové zbrane, projekt Javor mal kľúčovú úlohu
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac