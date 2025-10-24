Ďalšia univerzita udelila voľno na 17. novembra: Tu je zoznam škôl a firiem, ktoré neotvoria. Stále pribúdajú ďalšie

Rektor Katolíckej univerzity (KU) v Ružomberku Jaroslav Demko rozhodol o udelení rektorského voľna na 17. novembra, Dňa boja za slobodu a demokraciu. TASR o tom v piatok informoval PR manažér KU v Ružomberku Viktor Mydlo.
„Udeľujem rektorské voľno nielen na odpočinok či voľný čas, ale najmä pre aktívnu zodpovednosť našich študentov. Sedemnásty november nám pripomína, že sloboda nie je iba dar, ale nepretržitý zápas. Vyzývam našich študentov, aby si v tento deň pripomenuli oba významné dátumy z rokov 1939 a 1989,“ podotkol Demko.
Doplnil, že akademický život bude pokračovať od 18. novembra, keď okrem bežných študentských povinností bude prebiehať aj celouniverzitná konferencia o kybernetickej bezpečnosti.
Väčšina univerzít bude mať taktiež voľno
Univerzita Komenského (UK) v Bratislave už počas leta, kedy sa o návrhu iba diskutovalo, avizovala, že 17. novembra 2025 vyhlási rektorské voľno.
Väčšina vysokých škôl sa rozhodla k tejto iniciatíve pridať napriek tomu, že vláda zrušila deň pracovného pokoja. Ako informovala STVR, zo všetkých 33 slovenských vysokých škôl sa 19 rozhodlo udeliť voľno. V deviatich budú študenti a zamestnanci do školy chodiť, päť sa ešte nerozhodlo alebo nereagovalo na otázku.
Kompletný zoznam škôl, ktoré budú mať voľno 17. novembra:
- Ekonomická univerzita v Bratislave
- Slovenská technická univerzita v Bratislave
- Univerzita Komenského v Bratislave
- Vysoká škola múzických umení v Bratislave
- Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
- Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
- Paneurópska vysoká škola
- Vysoká škola DTI
- Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
- Prešovská univerzita v Prešove
- Vysoká škola technická a ekonomická v Prešove
- Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- Trnavská univerzita v Trnave
- Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
- Technická univerzita vo Zvolene
- Žilinská univerzita v Žiline
- Katolícka univerzita v Ružomberku
- Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) zdôraznil, že školy majú právo udeliť voľno.
„Ja to plne rešpektujem. Chcú si uctiť sviatok, majú na to takúto možnosť, či bola nejaká iná možnosť, diskutovali sme viaceré sviatky, musíme konsolidovať,“ povedal Drucker pre STVR.
Firmy sa pridávajú, platené voľno aj pre zamestnancov
Nielen vysoké školy sa rozhodli uctiť si 17. november. Ako sme informovali, medzi prvými, ktorí sa voči rozhodnutiu vlády postavili, bola Slovenská sporiteľňa. Tá pre svojich viac ako 3 500 zamestnancov zaviedla platené voľno. Z polovice si tento záväzok uplatnila aj Všeobecná úverová banka, ktorá na pondelok 17. novembra poskytuje „len“ popoludňajšie voľno.
Ako informoval web Topky, medzi ďalšie spoločnosti, ktoré dávajú zamestnancom voľno, patria známe mená ako Asseco, Hewlett Packard (HP) Enterprise Slovakia, Ringier, Novo Nordisk, Sensoneo, Curaprox, Cerva Slovensko, TRIAD Advertising, Scania Slovakia, MB Panónska (Mercedes-Benz partner v Bratislave), Goriffee a Deti v aute.
