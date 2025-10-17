Ďalšia obec varuje obyvateľov: V blízkosti čerpacej stanice sa prechádzal medveď. V tejto lokalite zvýšte opatrnosť

Polícia upozorňuje obyvateľov Tlmáč v okrese Levice na pohyb medveďa hnedého v meste. Spozorovaný bol v piatok ráno v oblasti Továrenskej ulice, pohyboval sa v okolí cesty v blízkosti čerpacej stanice.
Následne ušiel do blízkeho lesíka, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. O pohybe medveďa informovali Zásahový tím pre medveďa hnedého. Polícia vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti a k obmedzeniu pohybu v tejto lokalite. V prípade ohrozenia alebo opätovného výskytu zvieraťa treba volať linku 158.
Medveď sa v regióne objavil už skôr
Na pohyb medveďa v blízkosti Levíc upozorňovali v pondelok 13. októbra aj okolité obce. Šelma sa pohybovala za bažantnicou v obci Starý Tekov v blízkosti rieky Hron a mimo zastavaného územia.
