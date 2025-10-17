Ďalšia obec varuje obyvateľov: V blízkosti čerpacej stanice sa prechádzal medveď. V tejto lokalite zvýšte opatrnosť

Ilustračné foto: Pexels

Nina Malovcová
TASR
Medvede na Slovensku
Polícia vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti a k obmedzeniu pohybu v tejto lokalite.

Polícia upozorňuje obyvateľov Tlmáč v okrese Levice na pohyb medveďa hnedého v meste. Spozorovaný bol v piatok ráno v oblasti Továrenskej ulice, pohyboval sa v okolí cesty v blízkosti čerpacej stanice.

Následne ušiel do blízkeho lesíka, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. O pohybe medveďa informovali Zásahový tím pre medveďa hnedého. Polícia vyzýva občanov k zvýšenej opatrnosti a k obmedzeniu pohybu v tejto lokalite. V prípade ohrozenia alebo opätovného výskytu zvieraťa treba volať linku 158.

Viac z témy Medvede na Slovensku:
1.
Ďalšia obec varuje obyvateľov: Po meste sa prechádzal medveď. V tejto lokalite zvýšte opatrnosť
2.
Filip Kuffa zverejnil najnovšie čísla: Na Slovensku sa strieľa vo veľkom. Medvede aj vlky miznú z hôr, varujú odborníci
3.
Hubári, dávajte si pozor: V tejto oblasti videli medvedicu, boli pri nej aj mláďatá. Obec varuje, opatrní buďte aj mimo les
Zobraziť všetky články (99)

Medveď sa v regióne objavil už skôr

Na pohyb medveďa v blízkosti Levíc upozorňovali v pondelok 13. októbra aj okolité obce. Šelma sa pohybovala za bažantnicou v obci Starý Tekov v blízkosti rieky Hron a mimo zastavaného územia.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Klasický Matovič je späť: Šimečkovi odkázal, že sa vidia po voľbách. Zvolal tlačovú besedu, ktorá…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Český zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanieČeský zdravotník brutálne zavraždil 7 pacientov: Obetí môže byť viac, takto heparínový vrah vysvetlil svoje konanie
Okúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecouOkúpete sa vo vode teplej až 42 °C: Len 86 minút od našich hraníc nájdete termálne kúpele, ľudí naštvali jednou vecou
V 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nikV 90. rokoch sfanatizoval Slovákov: Aj keď bol drahý, ľudia sa ho nevedeli nabažiť. Úspech McDonaldu už nenapodobnil nik
Genealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšieGenealogička Markéta tvorí rodokmene: Takto si viete vypátrať predkov po vlastnej osi. Po roku 1770 to je jednoduchšie
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac