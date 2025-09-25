Ďalší Slovák môže búchať šampanské: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, stávka ho vyšla na menej ako 5 eur

Pre niekoho obyčajná streda, pre iného deň, ktorý mu zmenil život. Hráč z Prešovského kraja mal pri lotérii šťastnú ruku a odrazu sa ocitol medzi tými, ktorí si môžu užívať naozaj rozprávkovú sumu.
O jeho úspechu informoval TIPOS na svojej oficiálnej stránke. Podľa spoločnosti ide už o trinástu jackpotovú výhru v doplnkovej hre JOKER v tomto roku a zároveň o prvú, ktorá padla práve v Prešovskom kraji.
Stačil tiket za pár eur
Výherca uzatvoril svoju stávku na predajnom mieste TIPOSU. Do hry LOTO 5 z 35 vyplnil osem hracích polí a pridal aj účasť v doplnkovej hre JOKER. Celkovo ho to stálo 4,50 eura. Keď 24. septembra padla kombinácia 1, 7, 6, 4, 9 a 6, zhodovala sa presne s číslami na jeho potvrdení. Jackpot, ktorý sa kumuloval iba dva týždne, mu tak priniesol 92 084,60 eura.
Kde všade už jackpot padol
Rok 2025 praje hráčom hry JOKER. Výhry už putovali do Košického, Bratislavského, Žilinského, Nitrianskeho, Trenčianskeho aj Banskobystrického kraja. Dvaja výhercovia uspeli prostredníctvom eTIPOS.sk a jeden cez SMS stávku. Prešovský kraj sa k nim teraz pridáva a jediným miestom, kde jackpot ešte nepadol, zostáva Trnavský kraj.
Doplnková hra JOKER je prepojená s lotériami LOTO a LOTO 5 z 35. Za 0,50 eura dostane hráč šesťčíslie od generátora náhodných čísel. Ak sa jeho kombinácia presne zhoduje s vyžrebovanými číslami, výhra je jeho. Aj takáto jednoduchá stávka dokáže priniesť zásadnú životnú zmenu. TIPOS však pripomína, že lotérie sú určené iba pre hráčov starších ako 18 rokov a že hrať treba vždy zodpovedne.
Nahlásiť chybu v článku