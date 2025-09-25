Ďalší Slovák môže búchať šampanské: V lotérii vyhral krásnu sumu peňazí, stávka ho vyšla na menej ako 5 eur

Foto: Unsplash

Nina Malovcová
Šťastie sa usmialo na hráča z východu.

Pre niekoho obyčajná streda, pre iného deň, ktorý mu zmenil život. Hráč z Prešovského kraja mal pri lotérii šťastnú ruku a odrazu sa ocitol medzi tými, ktorí si môžu užívať naozaj rozprávkovú sumu.

O jeho úspechu informoval TIPOS na svojej oficiálnej stránke. Podľa spoločnosti ide už o trinástu jackpotovú výhru v doplnkovej hre JOKER v tomto roku a zároveň o prvú, ktorá padla práve v Prešovskom kraji.

Stačil tiket za pár eur

Výherca uzatvoril svoju stávku na predajnom mieste TIPOSU. Do hry LOTO 5 z 35 vyplnil osem hracích polí a pridal aj účasť v doplnkovej hre JOKER. Celkovo ho to stálo 4,50 eura. Keď 24. septembra padla kombinácia 1, 7, 6, 4, 9 a 6, zhodovala sa presne s číslami na jeho potvrdení. Jackpot, ktorý sa kumuloval iba dva týždne, mu tak priniesol 92 084,60 eura.

Ilustračná foto: interez.sk (Matej Mensatoris)

Kde všade už jackpot padol

Rok 2025 praje hráčom hry JOKER. Výhry už putovali do Košického, Bratislavského, Žilinského, Nitrianskeho, Trenčianskeho aj Banskobystrického kraja. Dvaja výhercovia uspeli prostredníctvom eTIPOS.sk a jeden cez SMS stávku. Prešovský kraj sa k nim teraz pridáva a jediným miestom, kde jackpot ešte nepadol, zostáva Trnavský kraj.

Doplnková hra JOKER je prepojená s lotériami LOTO a LOTO 5 z 35. Za 0,50 eura dostane hráč šesťčíslie od generátora náhodných čísel. Ak sa jeho kombinácia presne zhoduje s vyžrebovanými číslami, výhra je jeho. Aj takáto jednoduchá stávka dokáže priniesť zásadnú životnú zmenu. TIPOS však pripomína, že lotérie sú určené iba pre hráčov starších ako 18 rokov a že hrať treba vždy zodpovedne.

Ak máte pocit, že hazard negatívne zasahuje do vášho života, o pomoc môžete požiadať na bezplatnej linke 0800 131 000
