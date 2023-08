Dala výpoveď v práci a nasťahovala sa do Tesly: Mladé dievča tvrdí, že takto ušetrí 1 800 eur mesačne

Premýšľali ste niekedy nad tým, aké by to bolo vzdať sa svojich povinností, začať žiť minimalistickejšie a užívať si slobodu? Možno presne takéto pocity dobre pozná istá Stephanie Virovec, pôvodom z Kanady, ktorá, ako spomína Mirror, dala výpoveď v práci a presťahovala sa do svojho auta.

Predtým pracovala ako predavačka v klasickom čase od deviatej do piatej, až si raz povedala, že chce zmenu. Teraz už rok cestuje naprieč Amerikou a spoločnosť jej robia dvaja domáci miláčikovia, ktorí sa s ňou delia o priestor v aute.

Ušetrí mesačne množstvo peňazí

Jej domovom sa stala Tesla, s ktorou parkuje na rôznych parkoviskách, či v autokempingoch. Vďaka tomu sa jej podarilo precestovať rôzne miesta tohto kontinentu.

Ak rozmýšľate nad tým, či je takýto život finančne nákladný, Stephanie tvrdí, že mesačne ušetrí 2-tisíc dolárov (cez 1 800 eur) na nájme a ďalších výdavkoch, ktoré teraz nemusí riešiť. Predtým míňala na život 3 500 dolárov (skoro 3 200 eur) za mesiac, teraz jej útrata klesla na 1 500 dolárov (okolo 1 360 eur). Zarába si online prácou, ktorú môže vykonávať odkiaľkoľvek a takisto má aj istý príjem z prenájmu svojho bytu.

Zistila, že bežný život zatvorený v byte jej nevyhovuje

Možno vám ešte vŕta v hlave, odkiaľ má Teslu. „Chcela som vyskúšať kočovný život, pretože som si uvedomila, že život v mojom byte mi nevyhovuje,“ opísala a spomenula aj svoje problémy s duševným zdravím. Insider vysvetľuje, že si kúpila byt, o ktorom si myslela, že v ňom strávi celý svoj život. No opak bol pravdou.

Realita nebola taká ružová a veľmi rýchlo si uvedomila, že urobila chybu. Najprv sa nasťahovala do svojho Mitsubishi a byt sa rozhodla prenajímať. Potom sa presťahovala do Tesly, ktorú dostala od svojho bývalého priateľa.

Takýto život jej vyhovuje

Svoje zážitky dokumentuje na instagramovom profile @littlehippygal, kam pridáva fotografie zo svojho bežného života na cestách a dobrodružstiev, ktoré zažíva. Ukazujú napríklad to, ako sa v tomto aute dokáže vyspať, alebo si pochvaľuje veľa priestoru, ktorý Tesla má.

Na tiktoku s rovnakým nickom sa počet jej sledovateľov blíži k 30-tisíc. Vo svojich videách odpovedá ľuďom na zvedavé otázky o jej životnom štýle, a taktiež prináša aj tipy a triky, ako na to.