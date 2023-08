Kristýna býva v Egypte: Miestni často žijú aj zo 146 eur mesačne, ľudia si mysleli, že tu budem len rodiť deti

Egypt patrí medzi obľúbené dovolenkové destinácie. Ľudia sa sem pravidelne vracajú za nádhernými plážami, morom a službami all inclusive rezortov. Reálny život v tejto krajine je však oveľa pestrejší. A mnohí z nás ho nikdy neokúsili. Veľmi dobre ho pozná Češka Kristýna Kolářová, ktorá sa do Egypta presťahovala a živí sa online prácou. Na tiktoku prináša rôzne zaujímavosti o ňom, ktoré v ľuďoch búrajú predsudky a ukazuje, ako vyzerá jej život v tejto pre nás nevšednej krajine.

V rozhovore sa dozviete aj: prečo sa rozhodla presťahovať do Egypta a čo na to jej okolie;

aké mylné predsudky majú ľudia o tejto krajine;

ako vyzerá bežný život v Egypte a ako sa k nej správajú miestni;

čo ju najviac šokovalo;

prečo sa niektoré miestne ženy zahaľujú viac a iné menej;

o koľko minie mesačne menej ako v Česku;

koľko zarábajú miestni;

v čom sa líši Egypt, ktorý poznáme z rezortov, od toho skutočného.

Prečo ste sa rozhodli presťahovať sa do Egypta? V čom vás táto krajina lákala?

Potrebovala som niečo zmeniť a niekam sa posunúť, pretože v Čechách som už nebola šťastná. Egypt ako destináciu milujem už dlho. Je tu úplne iná energia. Na jednej strane tu síce ľudia pracujú od nevidím do nevidím, ale na druhej si život vedia užiť a tešiť sa z maličkostí. Stačí len vykuknúť mimo rezort a uvidíte to.

Ale ako sa hovorí: ľudia Egypt buď milujú alebo nenávidia, nič medzi. Ja žijem konkrétne v Sheikh Zayed, v malom mestečku patriacom pod Gízu.

Aké boli reakcie vášho okolia? Predsa len, ide o miesto, kam sa mnohí vyberajú pravidelne na dovolenku a iba málokto aj žiť.

Tí, ktorí ma poznajú, nuž ich to vôbec neprekvapilo a všeobecne musím povedať, že som dostala veľkú podporu. Ale, samozrejme, vypočula som si akože vtipné pripomienky, ktoré pramenia z predsudkov, ktoré neviem ako po Európe, ale ľudia v Česku a na Slovensku majú. No viete ako, mne to ide jedným uchom tam a druhým von. A v rodine to bolo 50/50. Ale naši vedia, že som tak trochu tvrdohlavá, a keď si niečo zmyslím, tak to proste urobím. A chcú hlavne, aby som bola šťastná.

Ako aj spomínate, ľudia môžu mať o Egypte rôzne predsudky. S akými sa stretávate vy a pritom nie sú pravdivé?

Že Egypt je chudobná krajina alebo skôr, že Egypťania sú chudobní. Samozrejme, z časti to je pravda, ale každá minca má dve strany. Asi ako všade. A to by ste pozerali, ako si tu niektorí Egypťania žijú. Napríklad ja bývam v takej tej „lepšej“ štvrti, alebo ako to nazvať. Ľudia tu majú peniaze, vily, pekné autá a bazény. Preto je to dobré miesto na život aj pre cudzincov, keďže to tu nie je také tradičné, ako v iných častiach Káhiry. A tým nadviažem aj na druhý predsudok, ktorým je, že tu ľudia žijú prevažne s kozami v púšti.

Ja sa snažím cez sociálne siete ukázať, že tu je normálny život, veľké mesto, kde nájdete všetko. Ešte mi napadá jedna vec, a to, že si ľudia mysleli, že v Egypte budem len zavretá v byte a budem rodiť deti. Tak to určite nie.

Aké najväčšie rozdiely medzi životom v Egypte a Čechách ste spozorovali?

Životný štýl. Egypt nikdy nespí, predovšetkým v Káhire. Tam zoženiete všetko, aj o polnoci. Ľudia sú tu hore do neskorých hodín a buď pracujú, alebo si užívajú voľný čas.

Teplotný rozdiel je asi jasný, ale určite čo sa líši, je napríklad doprava. Značky a pruhy sú tu skôr len na okrasu. Štýl šoférovania miestnych na jednej strane obdivujem a som prekvapená, že tu nie sú autonehody častejšie. Hlavne keď vidíte kolóny áut, medzi ktorými prejde motorka naložená štyrmi ľuďmi. A to doslova.

V čom vidíte najväčšie pozitíva Egypta? Čo sa vám na tejto krajine najviac páči?

Asi ako som spomínala, tá energia a pocit slobody. Neviem úplne, ako to opísať. Kto tu žije, alebo miluje Egypt, určite vie, čo mám na mysli. A ľudia sa tu o seba starajú. Aj keď som cudzinka a napríklad si nerozumieme, vždy mi pomohli, keď som potrebovala a boli veľmi pohostinní. V Prahe som sa s týmto, úprimne, veľmi nestretla.

Ako vás vnímajú miestni?

Občas si pripadám ako vo vitríne, haha. Tu si možno na mňa už zvykli, aj keď si občas všimnem zvedavé pohľady. Ale je sranda pozorovať, keď som niekde s kamarátmi. Všetci vidia partiu miestnych a medzi nimi som ja.

Bolo niečo, čo vás negatívne prekvapilo, alebo ste si na to nevedeli zvyknúť? Či si ešte aj po mesiacoch stále zvykáte?

Boli dve, možno tri veci, ktoré ma dosť šokovali. Prvé boli odpadky. Tie sú takmer všade, aj keď teraz sa už niekde viac starajú o to, aby sa už po uliciach neváľali. Ale pamätám si, že som raz prechádzala okolo malej uličky a tam boli len odpadky. To ma šokovalo, ale teraz som už voči tomu celkom imúnna. A na to nadväzuje triedenie odpadkov. To sa tu veľmi nedeje, aj keď v rezortoch začínajú byť špeciálne koše a aj tu v meste som si to všimla, ale myslím, že veľa ľudí ich prehliada.

A tretia vec sú túlavé psy a mačky. Tých je tu kvantum. Ja som milovníčka psov a bolo mi vždy veľmi ľúto, že žijú takto na ulici. Ale po čase som videla, že sú asi v pohode a nejako to zvládajú, tak som sa s tým celkom zmierila. Ale zo začiatku to bol šok. Ono celkovo nechcete byť zvieraťom v Egypte, hlavne nie oslom alebo koňom. Príde mi, že pracujú pre ľudí nonstop a sú vychudnutí. Na to si stále nemôžem zvyknúť a neviem sa s tým zmieriť.

Stretli ste sa s nejakými pre nás zvláštnymi či netypickými zvykmi, ktoré k miestnej kultúre jednoducho patria?

Určite viete, že ženy sa tu zahaľujú. Niektoré viac, iné menej. A mňa veľmi zaujímalo, prečo to nemajú všetky rovnako a od čoho to závisí. Tak v prvom rade na tom, v akej rodine dievča vyrastá a čo je u nich zvykom. Ale ďalej to ovplyvňuje aj manžel, ktorý jej môže po svadbe do toho hovoriť. A určite veľa vecí súvisiacich s ich vierou. Ale ja to rešpektujem a už je to pre mňa normálne. Tým, že ja rešpektujem ich, tak oni rešpektujú mňa.

Spomínate to aj vo videu na tiktoku: Aké sú vaše mesačné výdavky na život v Egypte? Miniete menej ako v Česku?