Dal im tringelt 400 eur, neuveríte za čo: Kontroverzný podnik v obľúbenej destinácii dostal podivnú pozitívnu recenziu

Podnik v obľúbenej destinácii sa vzhľadom na nespočetné množstvo negatívnych recenzií stáva čoraz „slávnejším“. K negatívnym skúsenostiam, ktoré pribúdajú od sklamaných návštevníkov na dennej báze, sa však teraz stalo niečo nečakané. DK Oyster vychválili v jedinej pozitívnej recenzii za ostatné týždne.

DK Oyster neprestáva prekvapovať

Grécky ostrov Mykonos ukrýva množstvo nádherných miest na pravý oddych a relax, no zároveň je rizikom kvôli turistickým pascám na ľudí, ktorí sú v dovolenkovej nálade ochotní minúť oveľa viac peňazí. Najčastejšie spomínaným príkladom je podnik DK Oyster, o ktorom sme písali už niekoľkokrát.

Plážový klub, ktorý ponúka miešané nápoje či rôzne variácie jedla, láka ľudí aj na oddych pri mori na ležadlách, ktoré sú tiež často predmetom sporu medzi zákazníkmi a personálom. Na podnik prichádzajú denne negatívne recenzie, ktoré sa v drvivej väčšine opierajú o jeden spoločný faktor – neuveriteľne vysoké ceny a klamstvá čašníkov.

Výnimkou nie sú ani posledné dni, kedy sa turista zo Spojených štátov amerických stal ďalšou obeťou ich praktík. Po objednávke smažených kalamárov mu na stole pristál účet v hodnote 98 eur, pričom každý objednaný drink vrátane vody stál 58 eur, pričom čašník mu na viackrát odmietol priniesť nápojový a jedálny lístok.

Stalo sa nemožné

Aj takto sa dá nazvať to, čo sa v internetovom svete hodnotení stalo podniku DK Oyster pred pár dňami. Na stránke sa im k takmer 900 negatívnym hodnoteniam pridala po dlhej dobe aj pozitívna recenzia. Užívateľ Freedom40299 pridal plný počet hviezdičiek a napísal: „Mali sme 10 ustríc a účet za ne vyšiel na niečo viac ako 500 eur. Spýtal som sa na sumu u čašníka a on trval na tom, že takáto je cena. Ustrice boli také dobré, že cena 95 eur za kus bola pochopiteľná. Nechal som prepitné 400 eur, čo považovali za veľkorysé, ale boli sme to my, kto dostal výhodnú ponuku. Vysoko odporúčam.“

Táto recenzia od profilu, ktorý na TripAdvisore nechal spolu tri hodnotenia, naposledy v roku 2019, sa stretávajú s hneď niekoľkými otáznikmi a teóriou, či recenzia nie je falošná. Áno, samozrejme, že sa mohlo stať aj to, že daný zákazník sa nepozerá v živote na peniaze a zážitok z DK Oyster bol skutočne pozitívny.

Na druhej strane, cena ustríc v Grécku je v priemere 27 – 50 eur za kilogram, pričom daný veľmi spokojný zákazník chváli aj cenu 95 eur za jeden kus. Pozornému oku určite neušli zlé počty, pretože ak by kus stál 95 eur, celková cena za ustrice by nebola 500 eur, ale 950. A ten tringelt v hodnote 400 eur, o tom si môže každý spraviť názor sám.