Týmto trikom klamú ľudí v obľúbených destináciách: Ani si to nevšimnete a prídete o peniaze, takto sa mu vyhnete

O dovolenkových, a všeobecne cestovateľských pasciach sa v tomto období píše čoraz viac, no stále rastie počet trikov, ktorými podvodníci dokážu okradnúť ľudí kvôli ich nevedomosti či nepozornosti. Ak cestujete po Európe, dajte si pozor aj na tento trik, ktorý už množstvo ľudí pripravil o desiatky až stovky eur.

Letné obdobie patrí dovolenkám, ku ktorým náleží oddych a, samozrejme, aj častejšie stravovanie sa v reštauráciách. Najmä ak navštívite krásne historické či kultúrne mestá v Chorvátsku, Taliansku, vo Francúzsku a podobne, kde na vás môže čakať zbytočná pasca, ktorá skazí celkový zážitok.

Aj portál The Stupid Bear informuje o podvode, ktorý sa týka jedálnych lístkov v reštauráciách. Poznáte to, celý deň strávite na pláži, respektíve chodením a obzeraním krásnych pamiatok a uličiek. Každopádne, telo si v istej chvíli začne pýtať doplnenie energie a žiaden z členov výletu určite neodmietne dobré jedlo v prostredí pekne vyzerajúcej reštaurácie.

Začína to príjemným správaním

Tam to celé začína. Pokiaľ si neskontrolujete recenzie, rýchlo sa môže stať, že vstúpite doslova do jamy levovej. Znak podvodu zbadáte v momente, kedy vás usadí, respektíve príde obslúžiť personál, ktorý je od prvej sekundy veľmi náklonný. Na tom ešte, samozrejme, nemusí byť nič podozrivé, keďže by malo ísť o klasické správanie sa zamestnancov.

Ich trik začína v momente, keď vám automaticky neprinesú jedálne lístky, ale začnú rovno odporúčať rôzne jedlá, najčastejšie špeciality pre danú oblasť. Turista sa často nechá oblafnúť, teší ho milé správanie a nemá energiu na lúštenie menu, ktoré ešte k tomu obyčajne je v cudzom jazyku.

Celý podvod spočíva v tom, že ak si nevyžiadate menu, tým pádom nemáte predstavu, koľko dané jedlo a nápoje stoja. A ak si ho aj vyžiadate, zamestnanci majú pripravenú historku o tom, ako majú všetky lístky v tlačiarni, alebo že čakajú na nové a podobne. Tým padá reštaurácii akákoľvek zodpovednosť za to, že keď vám na stole pristane účet, bude na ňom určite neočakávane vysoká čiastka.

Ako sa tomuto podvodu vyhnúť

Na tento častý podvod existujú dve najlogickejšie riešenia. Buď podnik, v ktorom nemajú jedálny lístok s vyznačenými cenami opustíte, alebo pri objednávke žiadajte čašníka o presnú cenu jedla, ktorú budete platiť.