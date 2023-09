Dakedy aj tri za rok, dnes ledva jeden: Angelina Jolie vysvetlila, prečo už nehviezdi v toľkých filmoch ako kedysi

Patrí k najpozoruhodnejším a najveľkorysejším herečkám Hollywoodu. Stvárnila desiatky ikonických postáv, no dnes ju už tak často na plátnach kín nevidíme. Prečo, to nedávno vysvetlila v rozhovore.

Lara Croft – Tomb Rider, 60 sekúnd (Gone In 60 Seconds), Alexander Veľký (Alexander), Pán a pani Smithovci (Mr. & Mrs. Smith), Vládkyňa zla (Maleficent) a desiatky ďalších. V týchto filmoch sme mohli vidieť hrať Angelinu Jolie v hlavných úlohách.

Kedysi pracovala aj na troch projektoch súčasne, dnes ju už na plátne vidíme len sporadicky. Dalo by sa povedať, že jej posledným veľkým počinom bola marvelovka Eternals. A pri pohľade na jej chystané projekty ju najbližšie uvidíme budúci rok v dráme Every Note Played, v animáku Kung Fu Panda 4 a v roku 2026 v ďalšej marvelovke Avengers: The Kang Dynasty.

Čo sa stalo, že si držiteľka Oscara za film Narušenie (Girl, Interrupted) drží odstup od nakrúcania nových filmov? V nedávnom rozhovore pre módny magazín Vogue prezradila, čo je za tým.

48-ročná herečka sa, samozrejme, o prácu báť nemusí. Okrem filmového priemyslu ju zamestnáva aj rodina, dobročinné činnosti a najnovšie aj jej nový príspevok do módneho biznisu s názvom Atelier Jolie.

Aj keď by sa teda mohlo zdať, že Jolie dala Hollywoodu zbohom, nie je to tak. Vzhľadom na všetko, čo robí, chce energiu venovať najmä tomu, čo jej dáva najväčší zmysel a filmové ponuky si vyberá podľa konkrétneho kľúča. Tým je, ako sama v rozhovore prezradila, dĺžka práce na konkrétnom filmovom produkte. Vyberá si najmä také, pri ktorých prácou strávi najmenej času.