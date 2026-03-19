Chorvátsko dokáže plne pokryť zásoby pre Slovensko aj Maďarsko: My však chceme aj tak len ropu z Družby

Lucia Mužlová
TASR
Vidíme len Družbu.

Chorvátsky premiér Andrej Plenkovič vo štvrtok na úvod samitu EÚ v Bruseli odmietol tvrdenia Maďarska, že potrebuje ruskú ropu cez ropovod, a zdôraznil, že chorvátska strana dokáže plne pokryť potreby susedného štátu, čo sa týka dodávok ropy. Na informácie portálu Politico upozornil spravodajca TASR.

Politico v súvislosti s témami prerokúvanými na Európskej rade pripomenul, že Maďarsko a Slovensko v liste zaslanom na adresu Európskej komisie (EK) skritizovali exekutívu EÚ za pomalé úsilie o opravu ropovodu Družba na území Ukrajiny, ktorý je kľúčový pre obnovenie tranzitu ruskej ropy do oboch krajín.

Trváme na Družbe

„Očakávali sme oveľa aktívnejší a rozhodnejší prístup,“ cituje Politico z listu, ktorý v stredu (18. 3.) poslali predsedníčke EK Ursule von der Leyenovej ministri zahraničných vecí Maďarska a Slovenska Péter Szijjártó a Juraj Blanár. Obe krajiny pohrozili zablokovaním 90-miliárdovej pôžičky EÚ pre Kyjev, kým sa neobnoví tok ropy. Stredajšie závery Európskej rady z rokovaní o Ukrajine potvrdili, že iba 25 krajín podporilo vyplatenie 90-miliardovej pôžičky, Maďarsko a Slovensko tak neurobili.

Plenkovič však na samite upozornil, že Maďarsko môže dostávať dostatok ropy, aj bez dodávok tej ruskej cez poškodený ropovod Družba. Spresnil, že Záhreb dokáže plne pokryť potreby Maďarska.

„Chorvátsko dokáže zabezpečiť energetickú bezpečnosť a dodávky ropy Maďarsku a Slovensku, aj keď ropovod Družba nefunguje,“ povedal Plenkovič. Zároveň odkázal, že Chorvátsko je „tu pre nich“, aby obom krajinám poskytlo ropu, ktorú potrebujú, cez ropovod Adria. „Každý vie, že ropa cez Chorvátsko už preteká,“ dodal Plenkovič.

Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív…

Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
Analytik Potočár: Bitka je o každý tanker, ani s ruskou ropou sme najnižšie ceny palív v regióne nemali
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
Boli sme v pizzerii Família z novej časti Na nože: Burger bol veľkým sklamaním, no prišlo aj milé prekvapenie
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
George kupuje domy za 1 euro v Taliansku: Život je tu lacný, rekonštrukciu zvládnem za 17 300 eur
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Čo sa to deje na pumpách? Opýtali sme sa čerpacích staníc, či plánujú obmedziť predaj. Niekde sa to už deje
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
Jánošík bol zbojníkom krátko, nebral len bohatým. Zavesenie na hák je jedna z najhorších smrtí, predtým ho kruto mučili
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
V najväčšom vnútornom akvaparku Európy ste za 3 hodiny: Za vstup dáte 30 eur, ľudia ho aj kritizujú
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Budú na Veľkú noc otvorené obchody? Pozrite sa, ako to bude po novom, reťazce hlásia zmeny
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Bola som na vzácnej akcii: Pozvali nás 12, ako jedna z prvých na svete som v ruke držala novinku
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Sledoval, ako zošívajú dvoch rómskych chlapcov na dvojčatá, pichal injekcie do očí: Anjel smrti nebol potrestaný
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Našli sme lacné Chorvátsko, pivo si dáte za 67 centov. Boli sme v reštaurácii z Na nože u Novákovho kamaráta
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
Spali sme v útulni v Tatrách: Za 10 € sme sa uložili na spoločných matracoch a chodili na latrínu. Je to skvelý zážitok
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky
7-ročný vážil 102 kíl: Stal sa najtučnejším dieťaťom na svete, jeho mamu vinili, že mu dáva steroidy. Skončil tragicky

